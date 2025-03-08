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Зубков забил дебютный гол за Трабзонспор

8 марта 2025 20:56
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Александр Зубков благодаря Сикану забил первый гол в Турции
Александр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В матче 25-го тура чемпионата Турции "Трабзонспор" играет против "Хатайспора". С первых минут у хозяев на поле вышли Арсений Батагов Даниил Сикан и Александр Зубков.

В первом тайме голом отметился Зубков, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый гол Зубкова

Зубков отметился голом на 42-й минуте матча. Другой украинец Сикан пробежал с мячом по левому флангу, вошел в штрафную площадку и навесил на Александра.

Сначала Зубков пробил головой, но вратарь парировал мяч, но отбил он его перед собой. На добивании первым был Александр, который не оставил шансов соперникам.

Благодаря голу Зубкова "Трабзонспор" сравнял счет в матче и он стал 1:1.

После переезда в Турцию Зубков в шести матчах забил гол и сделал один ассист.

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