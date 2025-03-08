Олександр Зубков завдяки Сікану забив перший гол у Туреччині

Олександр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

В матчі 25-го туру чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" грає проти "Хатайспора". З перших хвилин у господарів на поле вийшли Арсеній Батагов Данило Сікан та Олександр Зубков.

У першому таймі голом відзначився Зубков, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший гол Зубкова

Зубков відзначився голом на 42-й хвилині матчу. Інший українець Сікан пробіг з м’ячем по лівому флангу, увійшов до штрафного майданчику та навісив на Олександра.

Спершу Зубков пробив головою, але воротар парирував м’яч, але відбив він його перед собою. На добиванні першим був Олександр, який не залишив шансів суперником.

Завдяки голу Зубкова "Трабзонспор" зрівняв рахунок в матчі й він став 1:1.

Після переїзду в Туреччину Зубков в шести матчах забив гол та зробив один асист.

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