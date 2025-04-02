Зубков забил победный гол и вывел Трабзонспор в полуфинал Кубка Турции

Зубков снова забил за Трабзонспор — видео гола
В рамках четвертьфинала Кубка Турции "Трабзонспор" принял "Бодрумспор". С первых минут матча в составе хозяев вышел на поле Даниил Сикан и Александр Зубков.
Победу "Трабзонспору" принес красивый гол Зубкова, сообщил портал Новини.LIVE.
Зубков вывел команду в полуфинал
В основное время команды сильнейшую не выявили и на табло был зафиксирован счет 2:2.
Если Сикана заменили в начале второго тайма, то Зубков оставался еще и на оба экстратайма.
В стартовом составе хозяев вышли два украинца - Даниил Сикан и Александр Зубков. Сикан был заменен в начале второго тайма.
На 98-й минуте забил Александр Зубков красивым дальним ударом сделал счет в матче 3:2, который стал финальным в игре.
Отметим, что этот гол стал для Зубкова третьим в футболке "Трабзонспора".
Напомним, в лондонский "Челси" может перейти еще один футболист из Украины.
Названа зарплата в киевском "Динамо" Александра Шовковского. При этом, опубликована информация по его состоянию.
Руслан Ротань прокомментировал слухи о переходе в "Динамо" или "Шахтер".
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко назвал партнера по команде, который может стать классным тренером.
Читайте Новини.LIVE!