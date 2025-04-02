Зубков забил победный гол и вывел Трабзонспор в полуфинал Кубка Турции

Александр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

В рамках четвертьфинала Кубка Турции "Трабзонспор" принял "Бодрумспор". С первых минут матча в составе хозяев вышел на поле Даниил Сикан и Александр Зубков.

Победу "Трабзонспору" принес красивый гол Зубкова, сообщил портал Новини.LIVE.

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В основное время команды сильнейшую не выявили и на табло был зафиксирован счет 2:2.

Если Сикана заменили в начале второго тайма, то Зубков оставался еще и на оба экстратайма.

В стартовом составе хозяев вышли два украинца - Даниил Сикан и Александр Зубков. Сикан был заменен в начале второго тайма.

На 98-й минуте забил Александр Зубков красивым дальним ударом сделал счет в матче 3:2, который стал финальным в игре.

Отметим, что этот гол стал для Зубкова третьим в футболке "Трабзонспора".

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