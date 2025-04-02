Зубков забив переможний гол і вивів Трабзонспор у півфінал Кубка Туреччини

Зубков знову забив за Трабзонспор — відео голу
В рамках чвертьфіналу Кубка Туреччини "Трабзонспор" прийняв "Бодрумспор". З перших хвилин матчу у складі господарів вийшов на поле Данило Сікан та Олександр Зубков.
Перемогу "Трабзонспору" приніс красивий гол Зубкова, повідомив портал Новини.LIVE.
Зубков вивів команду в півфінал
В основний час команди сильнішу не виявили і на табло був зафіксований рахунок 2:2.
Якщо Сікана замінили на початку другого тайму, то Зубков залишався ще й на обидва екстратайма.
У стартовому складі господарів вийшли два українці — Данило Сікан та Олександр Зубков. Сікан був замінений на початку другого тайму.
На 98-й хвилині забив Олександр Зубков красивим дальнім ударом зробив рахунок у матчі 3:2, який став фінальним у грі.
Зазначимо, що цей гол став для Зубкова третім у футболці "Трабзонспора".
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