Зубков забив переможний гол і вивів Трабзонспор у півфінал Кубка Туреччини

Олександр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

В рамках чвертьфіналу Кубка Туреччини "Трабзонспор" прийняв "Бодрумспор". З перших хвилин матчу у складі господарів вийшов на поле Данило Сікан та Олександр Зубков.

Перемогу "Трабзонспору" приніс красивий гол Зубкова, повідомив портал Новини.LIVE.

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В основний час команди сильнішу не виявили і на табло був зафіксований рахунок 2:2.

Якщо Сікана замінили на початку другого тайму, то Зубков залишався ще й на обидва екстратайма.

У стартовому складі господарів вийшли два українці — Данило Сікан та Олександр Зубков. Сікан був замінений на початку другого тайму.

На 98-й хвилині забив Олександр Зубков красивим дальнім ударом зробив рахунок у матчі 3:2, який став фінальним у грі.

Зазначимо, що цей гол став для Зубкова третім у футболці "Трабзонспора".

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