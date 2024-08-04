Шахтар підтримав військових і родини фанатів, які загинули чи потрапили в полон

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" перед стартом нового сезону знову підтримав українських військових зі свого фанатського руху. Клуб передав їм нагороди та атрибутику.

Також в клубі зустрілись з сім’ями загиблих та полонених, повідомили в "Шахтарі".

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Гравці донецького клубу вручили атрибутику та медалі чемпіонів України сезону 2023/2024 рр. своїм фанатам, які воювали з російськими військами, та родинам загиблих та полонених вболівальників із сил оборони України.

"Ці шарфи та чемпіонські медалі ми даруємо всім представникам ультрас "Шахтаря", які продовжують боронити Україну, сім’ям тих, хто загинув, і сім’ям тих, хто зараз перебуває в полоні, тим, хто чекає додому своїх синів, братів та чоловіків. Дякуємо кожному з бійців, завдяки яким ми маємо змогу продовжувати грати у футбол і здобувати чергове чемпіонство. Без вашої підтримки ми б не змогли продовжувати жити в нашій країні та виходити на поле", — йдеться в заяві клубу.

"Шахтар" присвятив всі свої чемпіонства українським військовим.

Зазначимо, що з 2014 року понад 100 фанатів "Шахтаря" брали участь у бойових діях проти Росії. За цей час дев'ять військових загинули. Ще 12 уболівальників більш ніж два роки перебувають у полоні.

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