Шахтер поддержал военных и семьи фанатов, погибших или попавших в плен

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" перед стартом нового сезона снова поддержал украинских военных из своего фанатского движения. Клуб передал им награды и атрибутику.

Также в клубе встретились с семьями погибших и пленных, сообщили в "Шахтере".

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Игроки донецкого клуба вручили атрибутику и медали чемпионов Украины сезона 2023/2024 гг. своим фанатам, воевавшим с российскими войсками, и семьям погибших и пленных болельщиков из сил обороны Украины.

"Эти шарфы и чемпионские медали мы дарим всем представителям ультрас "Шахтера", которые продолжают защищать Украину, семьям погибших и семьям тех, кто сейчас находится в плену, тем, кто ждет домой своих сыновей, братьев и мужчин. Благодарим каждого из бойцов, благодаря которым мы имеем возможность продолжать играть в футбол и получать очередное чемпионство", — говорится в заявлении.

"Шахтер" посвятил все свои чемпионства украинским военным.

Отметим, что с 2014 года более 100 фанатов "Шахтера" принимали участие в боевых действиях против России. За это время девять военных погибли. Еще 12 болельщиков более двух лет находятся в плену.

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