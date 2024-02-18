Шовковський знайшов нового таланта в центр захисту — Михавко стає відкриттям Динамо

Тарас Михавко. Фото: Динамо

Схоже головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився з кандидатурою основного центрального захисника. В останніх матчах на зборах цю позицію займав 18-річний Тарас Михавко.

Про його сильні сторони у матеріалі Новини.LIVE.

В останньому матчі на зборах з чемпіоном Молдови Шовковський випустив саме Михавко в основі в центрі захисту та той відіграв 64 хвилини. Він сміливо пасував, динамічно змінював вектор атак і не соромився робити діагоналі.

"В основній команді навантаження набагато більші а у психологічному плані усе нормально. У юнацькій команді більше часу приділяли витривалості, та підготовці до роботи в основній команді. Спочатку було непросто, бо не знав хлопців, а з часом я звик, роззнайомився. Старші партнери допомагають, підказують та показують, як приймати правильні рішення на полі. Тож усе добре", — сказав клубній пресслужбі Михавко.

Михавко універсальний футболіст

Колишній тренер молодого футболіста по Льову Роман Гданський також розповів про потенціал Тараса.

"Він досить універсальний футболіст. Він має такий потенціал, що він може грати на будь-якій позиції. Я в U-17 його бачив більше у середині, бо є гарне бачення поля, гарна техніка, гарна передача. Також непоганий на атаку, забивний футболіст. Пізніше вийшло так, що його перебудували до центру захисту в U-19, там був інший тренер спочатку", — каже Гданський.

Тренер вважає, що у центрі захисту Тарас комфортно почувається – добре грає головою, хороша довга передача, гарний початок атаки, читає гру, сильно в єдиноборствах.

"Думаю, він може спокійно поборотися за місце у стартовому складі. Тренерам видніше, в якому стані і наскільки готовий цю позицію зайняти, але в майбутньому, гадаю, рано чи пізно стане гравцем основи", — додав Гданський.

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