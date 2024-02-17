Динамо оригинально поздравило Попова с днем рождения

Денис Попов на тренировке. Фото: instagram.com/popov19/

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Попов отпраздновал день рождения. Футболист получил поздравления во время сборов "бело-синих" в Турции.

"Динамо" поздравило Попова на официальной страницу клуба в Instagram.

Киевское "Динамо" продолжает готовиться ко второй половине сезона 2023/2024 на сборах в Турции. Накануне подопечные Александра Шовковского сыграли в товарищеском матче вничью с молдавским "Петрокубом" (1:1). В составе украинской команды гол забил Владислав Супряга.

Денис Попов в тренажерном зале. Фото: instagram.com/popov19/

День рождения Попова

Защитник "Динамо" встретил свое 25-летие вдали от дома. Денис Попов напряженно работает на тренировках и готовится к официальным матчам. Первый из них ждет "бело-синих" уже в воскресенье, 25 февраля. Подопечные Александра Шовковского отправятся в Харьков на встречу с "Металлистом 1925". Однако перед этим "Динамо" сыграет контрольный спарринг с "Шерифом".

Поздравление Попова от "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Клуб поздравил Дениса Попова с праздником прямо во время сбора. Большая часть мероприятий осталась за кадром, но "Динамо" опубликовало на официальном сайте трогательное поздравление футболиста. Киевский клуб отметил, что Денис Попов почти всегда отмечает день рождения на сборах команды, а не дома с семьей.

В сезоне 2023/2024 Денис Попов сыграл за "Динамо" девять матчей во всех турнирах.

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