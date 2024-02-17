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Динамо оригінально привітало Попова з днем народження

17 лютого 2024 09:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо оригінально привітало Попова з днем народження
Денис Попов на тренуванні. Фото: instagram.com/popov19/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник київського "Динамо" та збірної України Денис Попов відсвяткував день народження. Футболіст отримав вітання під час зборів "біло-синіх" у Туреччині.

"Динамо" привітало Попова на офіційній сторінці клубу в Instagram.

Київське "Динамо" продовжує готуватися до другої половини сезону 2023/2024 на зборах у Туреччині. Напередодні підопічні Олександра Шовковського зіграли у товариському матчі внічию з молдавським "Петрокубом" (1:1). У складі української команди гол забив Владислав Супряга.

Денис Попов
Денис Попов у тренажерному залі. Фото: instagram.com/popov19/

День народження Попова

Захисник "Динамо" зустрів своє 25-річчя далеко від дому. Денис Попов напружено працює на тренуваннях та готується до офіційних матчів. Перший з них чекає на "біло-синіх" вже в неділю, 25 лютого. Підопічні Олександра Шовковського вирушать до Харкова на зустріч із "Металістом 1925". Однак перед цим "Динамо" зіграє контрольний спаринг із "Шерифом".

Денис Попов
Привітання Попова від "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Клуб привітав Дениса Попова зі святом під час збору. Більшість заходів залишилася за кадром, але "Динамо" опублікувало на офіційному сайті зворушливе привітання футболіста. Київський клуб зазначив, що Денис Попов майже завжди відзначає день народження на зборах команди, а не вдома із сім'єю.

У сезоні-2023/2024 Денис Попов зіграв за "Динамо" дев'ять матчів у всіх турнірах.

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Денис Попов

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