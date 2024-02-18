Шовковский нашел новый талант в центре защиты — Михавко становится открытием Динамо

Тарас Михавко. Фото: Динамо

Похоже, главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский определился с кандидатурой основного центрального защитника. В последних матчах на собрании эту позицию занимал 18-летний Тарас Михавко.

О его сильных сторонах в материале Новини.LIVE.

В последнем матче на сборах с чемпионом Молдовы Шовковский выпустил именно Михавко в основе в центре защиты и отыграл 64 минуты. Он смело подходил, динамично менял вектор атак и не стеснялся делать диагонали.

"В основной команде нагрузки намного больше, а в психологическом плане все нормально. В юношеской команде больше времени уделяли выносливости и подготовке к работе в основной команде. Сначала было непросто, потому что не знал ребят, а со временем я привык, познакомился. , подсказывают и показывают, как принимать правильные решения на поле. Поэтому все хорошо", — сказал клубной пресс-службе Михавко.

Михавко универсальный футболист

Бывший тренер молодого футболиста по Леву Роман Гданский также рассказал о потенциале Тараса.

"Он достаточно универсальный футболист. У него такой потенциал, что он может играть на любой позиции. Я в U-17 его видел больше в середине, потому что есть хорошее видение поля, хорошая техника, хорошая передача. Также неплохой на атаку, забивной футболист. Позже вышло так, что его перестроили в центр защиты в U-19, там был другой тренер сначала", — говорит Гданский.

Тренер считает, что в центре защиты Тарас комфортно чувствует себя – хорошо играет головой, хорошая длинная передача, хорошее начало атаки, читает игру, сильно в единоборствах.

"Думаю, он может спокойно сразиться за место в стартовом составе. Тренерам виднее, в каком состоянии и насколько готов эту позицию занять, но в будущем, думаю, рано или поздно станет игроком основы", — добавил Гданский.

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