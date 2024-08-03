Віктор Скрипник мав другу найвищу зарплату в УПЛ, але не платив податки в Україні

Віктор Скрипник. Фото: "Металіст 1925"

Після поразки в Фіналі чотирьох за вихід в УПЛ харківський "Металіст 1925" програв "Лівому Берегу" та залишився у Першій лізі. Після цієї поразки подав у відставку головний тренер клубу Віктор Скрипник.

Журналіст Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-канала повідомив, що у Скрипника у "Металісті 1925" була друга найбільша заробітна платня в Українській прем’єр-лізі.

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Зарплата Скрипника в Україні

За інформацією Бурбаса, Скрипник отримував по 60 тисяч євро в місяць до виплати податків, які він не платив в Україні.

Тренер отримував кошти на рахунок у німецькому банку та платив податки у Німеччині. Після їх сплати фахівець отримував 40 тисяч євро.

Скрипник у "Металісті 1925" працював 220 днів, за які провів 14 матчів, з них один виграв, п’ять зіграв внічию, вісім програв. Це другий клуб в його кар’єрі після бременського "Вердера", де поразок більше ніж перемог.

Після успішного періоду в луганській "Зорі" Скрипник провів неоднозначні півроку в полтавській "Ворсклі", де було 23 перемоги при 11 нічиїх та 19 поразках.

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