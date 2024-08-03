У Скрипника была вторая самая высокая зарплата в УПЛ, но он не платил налоги в Украине

Виктор Скрипник. Фото: "Металлист 1925"

После поражения в Финале четырех за выход в УПЛ харьковский "Металлист 1925" проиграл "Левому Берегу" и остался в Первой лиге. После этого поражения подал в отставку главный тренер клуба Виктор Скрипник.

Журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала сообщил, что у Скрипника в "Металлисте 1925" была самая вторая самая большая заработная плата в Украинской премьер-лиге.

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По информации Бурбаса, Скрипник получал по 60 тысяч евро в месяц до уплаты налогов, которые он не платил в Украине.

Тренер получал деньги на счет в немецком банке и платил налоги в Германии. После их оплаты специалист получал 40 тысяч евро.

Скрипник в "Металлисте 1925" работал 220 дней, за которые провел 14 матчей, из них один выиграл, пять сыграл вничью, восемь проиграл. Это второй клуб в его карьере после бременского "Вердера", где поражений больше побед.

После успешного периода в луганской "Заре" Скрипник провел неоднозначные полгода в полтавской "Ворскле", где было 23 победы при 11 ничьих и 19 поражениях.

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