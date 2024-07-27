В Металлисте 1925 отреагировали на отставку Скрипника

Виктор Скрипник на тренировке "Металлиста 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Харьковский "Металлист 1925" упустил возможность вернуться в УПЛ через несколько месяцев после вылета из элитного дивизиона. Главный тренер команды Виктор Скрипник подал в отставку.

Футболисты хотят, чтобы наставник продолжил работать с командой, сообщает "ТаТоТаке".

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"Металлист 1925" принял участие в "Турнире четырех", победитель которого сыграет в УПЛ в новом сезоне. Команда Виктора Скрипника сыграла вничью с "Левым берегом" (1:1), но проиграла сопернику по пенальти (4:5) и выбыла из борьбы.

Владлен Юрченко на тренировке. Фото: instagram.com/yurcha__10/

Скрипник может остаться в команде

Главный тренер харьковчан сразу же подал в отставку после поражения от "Левого берега". Наставник решил, что не выполнил задачу и должен освободить свой пост. Однако футболисты команды поддержали тренера.

Полузащитник Владлен Юрченко рассказал, что игроки в раздевалке попросили тренера не уходить. Они назвали решение Скрипника поспешным. Футболисты надеются на то, что руководство клуба примет взвешенное решение по мотивам инцидента и уговорит тренера остаться.

"Мы хорошо играли, могли забить несколько голов. Но это футбол, такое бывает. У команды было желание победить, но надо это признать и двигаться дальше", — заявил Юрченко.

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