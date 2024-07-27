У Металісті 1925 відреагували на відставку Скрипника

Віктор Скрипник на тренуванні "Металіста 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Харківський "Металіст 1925" втратив можливість повернутися до УПЛ за декілька місяців після вильоту з елітного дивізіону. Головний тренер команди Віктор Скрипник подав у відставку.

Футболісти хочуть, щоб наставник продовжив працювати з командою, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Металіст 1925" взяв участь у "Турнірі чотирьох", переможець якого зіграє в УПЛ у новому сезоні. Команда Віктора Скрипника зіграла внічию з "Лівим берегом" (1:1), але програла супернику з пенальті (4:5) та вибула з боротьби.

Владлен Юрченко на тренуванні. Фото: instagram.com/yurcha__10/

Скрипник може залишитись у команді

Головний тренер харків'ян одразу ж подав у відставку після поразки від "Лівого берега". Наставник вирішив, що не виконав завдання і має звільнити свою посаду. Проте футболісти команди підтримали тренера.

Півзахисник Владлен Юрченко розповів, що гравці у роздягальні попросили тренера не йти. Вони назвали рішення Скрипника поспішним. Футболісти сподіваються на те, що керівництво клубу ухвалить виважене рішення за мотивами інциденту і вмовить тренера залишитися.

"Ми добре грали, могли забити кілька голів. Але це футбол, таке буває. У команди було бажання перемогти, але треба це визнати та рухатися далі", — заявив Юрченко.

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