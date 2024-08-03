Сена знову забруднена, олімпійці не можуть тренуватися у річці

Олімпійські ігри у Парижі. Ілюстративне фото: Martin Bureau

Організатори Олімпійських ігор-2024 скасували частину запланованих на суботу, 3 серпня, тренувань з триатлону на річці Сена. Це пов'язано зі зниженням якості води.

Про це пише агентство AFP.

Читайте також:

Чому олімпійці не можуть тренуватися у Сені

Зазначається, що сильний дощ занадто забруднив річку, щоб у ній плавати. Злива тривала дві ночі поспіль, особливо сильною вона була вище за течією Сени, тому якість води знизилася.

Організатори Paris-2024 повідомили, що у змішаній естафеті з тріатлону будуть лише елементи бігу та їзди на велосипеді.

Французька влада інвестувала 1,4 мільярда євро протягом останнього десятиліття в очищення Сени, включно з новими очисними спорудами та резервуарами для зберігання води в Парижі та навколо нього.

Але сильні зливи все ще впливають на каналізаційну систему міста, що призводить до того, що неочищені стоки потрапляють у водойму.

Проблема чистоти води була головною темою обговорень на Іграх у Парижі, оскільки попереднє забруднення змусило на 24 години відкласти чоловічий тріатлон 30 липня.

Нагадаємо, Роналду зізнався, що повертається до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

"Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця.

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.

На Олімпіаді-2024 відбулася масштабна бійка за участю легенд футболу.

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео.