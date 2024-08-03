Сена снова загрязнена, олимпийцы не могут тренироваться в реке

Спортсмены на Олимпийских играх в Париже снова не могут тренироваться в Сене — в чем причина
Организаторы Олимпийских игр-2024 отменили часть запланированных на субботу, 3 августа, тренировок по триатлону на реке Сена. Это связано с низким качеством воды.
Об этом пишет агентство AFP.
Почему олимпийцы не могут тренироваться в Сене
Сильный дождь сделал реку слишком грязной, чтобы в ней плавать. Ливень длился две ночи подряд, особенно сильным он был выше по течению Сены, поэтому качество воды снизилось.
Организаторы Paris-2024 сообщили, что в смешанной эстафете по триатлону будут только элементы бега и езды на велосипеде.
Французские власти инвестировали 1,4 миллиарда евро за последнее десятилетие в очистку Сены, включая новые очистные сооружения и резервуары для хранения воды в Париже и вокруг него.
Но сильные ливни все еще влияют на канализационную систему города, что приводит к тому, что неочищенные стоки попадают в водоем.
Проблема чистоты воды являлась главной темой обсуждений на Играх в Париже, поскольку предварительное загрязнение заставило на 24 часа отложить мужской триатлон 30 июля.
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