Георгій Судаков мріє про перехід в одну з топ-5 ліг Європи

Георгій Судаков хоче перейти в топові чемпіонати. Фото: ФК "Шахтар"

Найбільшим активом донецького "Шахтаря" є центральний півзахисник Георгій Судаков. Футболіст і сам хоче змінити команду.

Про це Судаков розповів у коментарі The Guardian.

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Півзахисник "Шахтаря" розповів, що хоче перейти в команду з п’яти найкращих чемпіонатів Європи.

При цьому Судаков визнав, що непросто підготуватись до рівня топ-5 кращих ліг, оскільки там інший менталітет, культура, мова.

"Я мрію грати в європейській топ-5 лізі. Але підготуватися до цього складно — ти все відчуєш лише там", — сказав Судаков.

Георгій відзначив, що готовий до складностей та вже активно вивчає англійську мову.

Зазначимо, що 21-річний Судаков цього сезону забив один гол в трьох матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 35 млн євро.

Футболістом донецького "Шахтаря" цікавляться клуби із Англії, Італії та Іспанії.

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