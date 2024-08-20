Георгій Судаков мріє про перехід в одну з топ-5 ліг Європи

Судаков підтвердив, що хоче піти з Шахтаря
Найбільшим активом донецького "Шахтаря" є центральний півзахисник Георгій Судаков. Футболіст і сам хоче змінити команду.
Про це Судаков розповів у коментарі The Guardian.
Судаков хоче піти з команди
Півзахисник "Шахтаря" розповів, що хоче перейти в команду з п’яти найкращих чемпіонатів Європи.
При цьому Судаков визнав, що непросто підготуватись до рівня топ-5 кращих ліг, оскільки там інший менталітет, культура, мова.
"Я мрію грати в європейській топ-5 лізі. Але підготуватися до цього складно — ти все відчуєш лише там", — сказав Судаков.
Георгій відзначив, що готовий до складностей та вже активно вивчає англійську мову.
Зазначимо, що 21-річний Судаков цього сезону забив один гол в трьох матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 35 млн євро.
Футболістом донецького "Шахтаря" цікавляться клуби із Англії, Італії та Іспанії.
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