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Судаков подтвердил, что хочет уйти из Шахтера

20 августа 2024 21:29
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Георгий Судаков мечтает о переходе в одну из топ-5 лиг Европы
Георгий Судаков хочет перейти в топовые чемпионаты. Фото: ФК "Шахтер"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Самым большим активом донецкого "Шахтера" является центральный полузащитник Георгий Судаков. Футболист и сам хочет сменить команду.

Об этом Судаков рассказал в комментарии The Guardian.

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Судаков хочет уйти из команды

Полузащитник "Шахтера" рассказал, что хочет перейти в команду из пяти лучших чемпионатов Европы.

Судаков признал, что непросто подготовиться к уровню топ-5 лучших лиг, поскольку там другой менталитет, культура, язык.

"Я мечтаю играть в европейской топ-5 лиге. Но подготовиться к этому сложно — ты все почувствуешь только там", — сказал Судаков.

Георгий отметил, что готов к сложностям и уже активно учит английский язык.

Отметим, что 21-летний Судаков в этом сезоне забил один гол в трех матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.

Футболистом донецкого "Шахтера" интересуются клубы из Англии, Италии и Испании.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока. 

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футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков

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