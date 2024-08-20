Георгий Судаков мечтает о переходе в одну из топ-5 лиг Европы

Судаков подтвердил, что хочет уйти из Шахтера
Самым большим активом донецкого "Шахтера" является центральный полузащитник Георгий Судаков. Футболист и сам хочет сменить команду.
Об этом Судаков рассказал в комментарии The Guardian.
Судаков хочет уйти из команды
Полузащитник "Шахтера" рассказал, что хочет перейти в команду из пяти лучших чемпионатов Европы.
Судаков признал, что непросто подготовиться к уровню топ-5 лучших лиг, поскольку там другой менталитет, культура, язык.
"Я мечтаю играть в европейской топ-5 лиге. Но подготовиться к этому сложно — ты все почувствуешь только там", — сказал Судаков.
Георгий отметил, что готов к сложностям и уже активно учит английский язык.
Отметим, что 21-летний Судаков в этом сезоне забил один гол в трех матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.
Футболистом донецкого "Шахтера" интересуются клубы из Англии, Италии и Испании.
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