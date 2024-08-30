Судаков поділився думкою про підсумки жеребкування Ліги чемпіонів

Судаков пояснив, чому залишився задоволений результатами жеребкування ЛЧ
Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков з нетерпінням чекає на матчі Ліги чемпіонів. Футболіст хотів зіграти з тими суперниками, які за підсумками жеребкування здобули "гірники".
Судаков розповів, як ставиться до нового формату Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт клубу.
У четвер, 19 серпня, відбулося жеребкування Ліги чемпіонів у новому форматі. "Шахтар" зіграє з німецькими "Баварією" (гра вдома) та "Боруссією" (на виїзді), італійською "Аталантою" (вдома) та англійським "Арсеналом" (на виїзді). Також "гірники" воюють зі швейцарським "Янг Бойз" (вдома) та нідерландським ПСВ (на виїзді), і з французьким "Брестом" (вдома) та італійською "Болоньєю" (на виїзді).
Що Судаков сказав про жеребкування ЛЧ
Лідер "Шахтаря" залишився задоволеним суперниками, які його команда отримала у єврокубковому турнірі. Судаков заявив, що наперед сказав партнерам по команді про бажання зіграти з "Арсеналом" та "Боруссією". Півзахисник мріяв вийти на поле стадіонів у Лондоні та Дортмунді, і тепер він зможе це зробити.
Також Судаков зізнався, що був шокований, коли дізнався про зміну формату Ліги чемпіонів. Проте Георгій швидко розібрався у змінах і з цікавістю чекає на матчі "Шахтаря" в цьому турнірі.
"Цікаво буде зіграти з усіма командами, адже жодної з них я ще не протистояв. Ще не знаю повноцінний графік. Готуватимемося, але це не залежить від мене, а від розкладу команди, під яку я вже підлаштовуюся", — розповів Судаков.
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