Судаков поділився думкою про підсумки жеребкування Ліги чемпіонів

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков з нетерпінням чекає на матчі Ліги чемпіонів. Футболіст хотів зіграти з тими суперниками, які за підсумками жеребкування здобули "гірники".

Судаков розповів, як ставиться до нового формату Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У четвер, 19 серпня, відбулося жеребкування Ліги чемпіонів у новому форматі. "Шахтар" зіграє з німецькими "Баварією" (гра вдома) та "Боруссією" (на виїзді), італійською "Аталантою" (вдома) та англійським "Арсеналом" (на виїзді). Також "гірники" воюють зі швейцарським "Янг Бойз" (вдома) та нідерландським ПСВ (на виїзді), і з французьким "Брестом" (вдома) та італійською "Болоньєю" (на виїзді).

Джанлуїджі Буффон під час церемонії. Фото: Reuters/Manon Cruz

Що Судаков сказав про жеребкування ЛЧ

Лідер "Шахтаря" залишився задоволеним суперниками, які його команда отримала у єврокубковому турнірі. Судаков заявив, що наперед сказав партнерам по команді про бажання зіграти з "Арсеналом" та "Боруссією". Півзахисник мріяв вийти на поле стадіонів у Лондоні та Дортмунді, і тепер він зможе це зробити.

Георгій Судаков у матчі УПЛ. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Також Судаков зізнався, що був шокований, коли дізнався про зміну формату Ліги чемпіонів. Проте Георгій швидко розібрався у змінах і з цікавістю чекає на матчі "Шахтаря" в цьому турнірі.

"Цікаво буде зіграти з усіма командами, адже жодної з них я ще не протистояв. Ще не знаю повноцінний графік. Готуватимемося, але це не залежить від мене, а від розкладу команди, під яку я вже підлаштовуюся", — розповів Судаков.

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