Судаков поделился мнением об итогах жеребьевки Лиги чемпионов

Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков с нетерпением ждет матчей Лиги чемпионов. Футболист хотел сыграть с теми соперниками, которые по итогам жеребьевки получили "горняки".

Судаков рассказал, как относится к новому формату Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

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В четверг, 19 августа, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов в новом формате. "Шахтер" сыграет с немецкими "Баварией" (игра дома) и "Боруссией" (на выезде), итальянской "Аталантой" (дома) и английским "Арсеналом" (на выезде). Также "горняки" сразятся со швейцарским "Янг Бойз" (дома) и нидерландским ПСВ (на выезде), и с французским "Брестом" (дома) и итальянской "Болоньей" (на выезде).

Джанлуиджи Буффон во время церемонии. Фото: Reuters/Manon Cruz

Что Судаков сказал о жеребьевке ЛЧ

Лидер "Шахтера" остался доволен соперниками, которые его команда получила в еврокубковом турнире. Судаков заявил, что заранее сказал партнерам по команде о желании сыграть с "Арсеналом" и "Боруссией". Полузащитник мечтал выйти на поле стадионов в Лондоне и Дортмунде, и теперь он сможет это сделать.

Георгий Судаков в матче УПЛ. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Также Судаков признался, что был шокирован, когда узнал о смене формата Лиги чемпионов. Однако Георгий быстро разобрался в изменениях и с интересом ждет матчей "Шахтера" в этом турнире.

"Будет интересно сыграть со всеми командами, ведь ни одной из них я еще не противостоял. Еще не знаю полноценный график. Будем готовиться, но это не зависит от меня, а от расписания команды, под которую я уже подстраиваюсь", — рассказал Судаков.

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