УАФ визнала, що суддя позбавив Олександрію перемоги у важливому матчі

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Матч 24-го туру УПЛ між "Рухом" та "Олександрією" (1:1) завершився скандалом, оскільки суддя не призначив пенальті у ворота львів'ян в кінці гри. Після матчу ситуацію прокоментував куратор українського судівства Нікола Ріццолі.

Розбір Ріццолі УАФ опублікувала в YouTube.

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Ротань пысля гри різко розкритикував суддів, саркастично назвавши їх "красунчиками та сліпими".

Ріццолі заявив, що у суддыв на ВАР були нечіткі кадри, які ускладнили оцінку моменту, але арбітр на відеоповторах мав запросити головного суддю до монітора.

Ріццолі вважає, що момент із грою рукою був складним, але рука футболіста "Руху" перебувала в неприродному положенні та збільшувала його площу, тож за чинними критеріями пенальті мали призначити.

"Гра рукою — один із найскладніших моментів. Рука гравця "Руху" була в неприродному положенні, що збільшувало його розміри. За цими критеріями пенальті треба було призначити", — заявив експерт.

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