УАФ признала, что судья лишил Александрию победы в важном матче

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Матч 24-го тура УПЛ между "Рухом" и "Александрией" (1:1) завершился скандалом, поскольку судья не назначил пенальти в ворота львовян в конце игры. После матча ситуацию прокомментировал куратор украинского судейства Никола Риццоли.

Разбор Риццоли УАФ опубликовала в YouTube.

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Ротань после игры резко раскритиковал судей, саркастически назвав их "красавчиками и слепыми".

Риццоли заявил, что у судей на ВАР были нечеткие кадры, которые затруднили оценку момента, но арбитр на видеоповторах должен был пригласить главного судью к монитору.

Риццоли считает, что момент с игрой рукой был сложным, но рука футболиста "Руха" находилась в неестественном положении и увеличивала его площадь, поэтому по действующим критериям пенальти должны были назначить.

"Игра рукой — один из самых сложных моментов. Рука игрока "Руха" была в неестественном положении, что увеличивало его размеры. По этим критериям пенальти надо было назначить", — заявил эксперт.

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