Пеллегріні пояснив, чому Бетіс здобув перемогу над Кривбасом

Головний тренер "Бетіса" Мануель Пеллегріні. Фото: instagram.com/realbetisbalompie/

"Кривбас" не зумів чинити опір іспанському "Бетісу" в матчі Ліги Конференцій. Головний тренер "вердібланкос" Мануель Пеллегріні оцінив дії обох команд у цьому поєдинку.

Пеллегріні очікував побачити серйозніший опір з боку "Кривбасу", повідомляє Marca.

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У першому матчі Ліги Конференцій "Кривбас" у номінально домашньому матчі програв "Бетісу" з рахунком 0:2. Перший гол Авіла забив уже на 13-й хвилині, а у другому таймі Родріго збільшив перевагу іспанської команди.

Мануель Пеллегріні заявив, що його підопічні перед поєдинком окремо працювали над швидким виходом з оборони в атаку та приділяли увагу реалізації моментів. Тренер вважає, що "Бетіс" міг забити більше голів та зняти питання про переможця цього протистояння. Однак іспанці провели лише другий офіційний матч у сезоні й ще не готові грати на повну силу.

Гравці "Бетіса" святкують перемогу. Фото: instagram.com/realbetisbalompie/

Що Пеллегріні сказав про "Кривбас"

Наставник "Бетіса" знав, що команда Юрія Вернидуба грає у комбінаційний футбол і набрала гарної форми за останні тижні. Захисники "вердібланкос" позбавили гравців атаки "Кривбасу" простору та пресингували суперника, як тільки українські футболісти отримували м'яч.

Пеллегріні думав, що його команда зіткнеться з більш жорстоким опором суперника, проте він радий тому, що футболісти "Бетіса" заощадили сили. Тренер заявив, що не збирається недооцінювати "Кривбас" напередодні матчу-відповіді.

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