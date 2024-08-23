Пеллегрини объяснил, почему Бетис добился победы над Кривбассом

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини. Фото: instagram.com/realbetisbalompie/

Украиский "Кривбасс" не сумел оказать сопротивление испанскому "Бетису" в матче Лиги Конференций. Главный тренер "вердибланкос" Мануэль Пеллегрини оценил действия обеих команд в этом поединке.

Пеллегрини ожидал увидеть более серьезное сопротивление со стороны "Кривбасса", сообщает Marca.

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В первом матче Лиги Конференций "Кривбасс" в номинально домашнем матче проиграл "Бетису" со счетом 0:2. Первый гол Авила забил уже на 13-й минуте, а во втором тайме Родриго увеличил преимущество испанской команды.

Мануэль Пеллегрини заявил, что его подопечные перед поединком отдельно работали над быстрым выходом из обороны в атаку и уделяли внимание реализации моментов. Тренер считает, что "Бетис" мог забить больше голов и снять вопросы о победителе этого противостояния. Однако испанцы провели только второй официальный матч в сезоне и еще не готовы играть в полную силу.

Игроки "Бетиса" празднуют победу. Фото: instagram.com/realbetisbalompie/

Что Пеллегрини сказал о "Кривбассе"

Наставник "Бетиса" знал, что команда Юрия Вернидуба играет в комбинационный футбол и набрала хорошую форму за последние недели. Защитники "вердибланкос" лишили игроков атаки "Кривбасса" пространства и прессинговали соперника, как только украинские футболисты получали мяч.

Пеллегрини думал, что его команда столкнется с более ожесточенным сопротивлением соперника, однако он рад тому, что футболисты "Бетиса" сэкономили силы. Тренер заявил, что не собирается недооценивать "Кривбасс" накануне ответного матча.

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