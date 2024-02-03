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Тренер Валенсії дав оцінку грі Яремчука та розповів, що заважало українцю

3 лютого 2024 21:25
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Агабекян Карен
редактор
Тренер Валенсії дав оцінку грі Яремчука та розповів, що заважало українцю
Форвард "Валенсії" Роман Яремчук. Фото: "Валенсія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха висловився про гру українського форварда Романа Яремчука з "Альмерією" (2:1) у 23-му турі чемпіонату Іспанії. У цьому матчі нападник відзначився переможним голом.

Бараха розповів стосовно проблем Яремчука до цієї гри, передає портал Marca.

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За словами Барахи, Яремчук наразі перебуває в хорошій формі, яку відновив після захворювання. Наразі Роман добре виглядає в схемі з двома нападниками й навіть забив гол.

"Роман був у чудовій формі, аж поки не захворів. Коли ми грали з двома нападниками вдома, ми активно атакували. Вони відмінно виконували пресинг і чудово координували свої дії. Якщо ти виграєш і обидва твої нападники забивають голи, це приносить позитивні емоції. Дуже важливо, щоб вони продовжували забивати", — зазначив Бараха.

Зазначимо, що у 20 матчах за "Валенсію" Яремчук забив три м'ячі.

Після перемоги "Валенсія" піднялась на сьоме місце в турнірній таблиці, але у "Бетісу" один матч в запасі.

Яремчук грає у "Валенсії" на правах оренди без права викупу. Права на гравця належать бельгійському "Брюгге".

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футбол
Роман Яремчук
Іспанська Ла Ліга
Валенсія
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