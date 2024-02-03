Тренер Валенсии дал оценку игре Яремчука и рассказал, что мешало украинцу

Форвард "Валенсии" Роман Яремчук. Фото: "Валенсия"

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха высказался об игре украинского форварда Романа Яремчука с "Альмерией" (2:1) в 23 туре чемпионата Испании. В этом матче нападающий отличился победным голом.

Бараха рассказал о проблемах Яремчука перед этой игрой, передает портал Marca.

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🇪🇸 Goal: Roman Yaremchuk | Valencia 2-0 Almería | 🅰️ Pepelu pic.twitter.com/PB7IoAlPJu — FootColic ⚽️ (@FootColic) February 3, 2024

Яремчук принес победу "Валенсии"

По словам Барахи, Яремчук находится в хорошей форме, которую восстановил после заболевания. Пока Роман хорошо смотрится в схеме с двумя нападающими и даже забил гол.

"Роман был в прекрасной форме, пока не заболел. Когда мы играли с двумя нападающими дома, мы активно атаковали. Они отлично выполняли прессинг и отлично координировали свои действия. Если ты выиграешь и оба твоих нападающих забивают голы, это приносит положительные эмоции. Важно, чтобы они продолжали забивать", — сказал Бараха.

Отметим, что в 20 матчах за "Валенсию" Яремчук забил три мяча.

После победы "Валенсия" поднялась на седьмое место в турнирной таблице, но у "Бетиса" один матч в запасе.

Яремчук играет в Валенсии на правах аренды без права выкупа. Права на игрока принадлежат бельгийскому "Брюгге".

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