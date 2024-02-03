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Артета заявив, що Зінченко та Вайт діляться дружинами — що він мав на увазі

3 лютого 2024 11:55
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Агабекян Карен
редактор
Артета заявив, що Зінченко та Вайт діляться дружинами — що він мав на увазі
Мікель Артета кричить на Олександра Зінченка. Фото: Reuters/Lee Smith
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета висловився про конфлікт українського лівого захисника Олександра Зінченка та англійського центрального захисника Бена Вайта. Раніше в обох стався конфлікт після матчу з "Ноттінгем Форест".

Артета вирішив пожартувати з приводу цієї ситуації на пресконференції перед матчем із "Ліверпулем". Слова фахівця навів портал BBC.

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Зазначимо, що у матчі з "Ноттінгем Форест" Зінченко був винуватцем пропущеного м'яча, через що йому свої претензії висловив Вайт.

У Артети дивні жарти

За словами Артети, його підопічні не мали ні конфлікту, ні бійки. Події тренер вважає просто обговоренням. До того ж іспанець вважає обох футболістів друзями.

Фахівець також пожартував, що футболісти обмінялися дружинами.

"Я вважаю, що в мене та у представників преси різне розуміння термінів "бійка" і "конфлікт". Це було лише обговорення. У моїй виставі футболісти повинні виявляти пристрасть, бажання і відданість своїй справі. У нас тут не парк розваг. Зінченко і Вайт — наші найкращі друзі, вони навіть останні дні провели разом, пожартували щодо обміну дружинами. У нашій команді панує чудова атмосфера", — сказав Артета.

Зазначимо, що 4 лютого "Арсенал" проведе матч із "Ліверпулем".

"Арсенал" у поточному сезоні АПЛ посідає третє місце та відстає на п'ять очок від "Ліверпуля".

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Олександр Зінченко
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Мікель Артета
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