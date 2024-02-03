Артета заявил, что Зинченко и Уайт делятся женами — что он имел в виду

Микель Артета кричит на Александра Зинченко. Фото: Reuters/Lee Smith

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о конфликте украинского левого защитник Александра Зинченко и английского центрального защитник Бена Уайта. Ранее у обоих произошел конфликт после матча с "Ноттингем Форест".

Артета решил пошутить по поводу этой ситуации на пресс-конференции перед матчем с "Ливерпулем". Слова специалиста привел портал BBC.

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Отметим, что в матче с "Ноттингем Форест" Зинченко был виновником пропущенного мяча, из-за чего ему свои претензии высказал Уайт.

У Артеты странные шутки

По словам Артеты, у его подопечных не было ни конфликта, ни драки. Произошедшее тренер считает просто обсуждением. К тому же испанец считает обоих футболистов друзьями.

Специалист также пошутил по поводу того, что футболисты обменялись женами.

"Я считаю, что у меня и у представителей прессы разное понимание терминов "драка" и "конфликт". Это было всего лишь обсуждение. В моем представлении футболисты должны проявлять страсть, желание и приверженность своему делу. У нас тут не парк развлечений. Зинченко и Уайт — наши лучшие друзья, они даже последние дни провели вместе, пошутили насчет обмена женами. В нашей команде царит отличная атмосфера", — сказал Артета.

Отметим, что 4 февраля "Арсенал" проведет матч с "Ливерпулем".

"Арсенал" в текущем сезоне АПЛ занимает третье место и отстает на пять очков от "Ливерпуля".

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