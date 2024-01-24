Арсенал нашел замену Зинченко — о ком речь

Александр Зинченко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Тренерский штаб лондонского "Арсенала" принял решение дать еще один шанс в команде футболисту, который два последних сезона играет на правах аренды за другие клубы. Микелю Артете необходим еще один универсальный защитник.

Нуну Тавариш вернется в "Арсенал" летом этого года, сообщает Daily Mail.

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Нуну Тавариш (слева) в матче против "Блекпула". Фото: Reuters/Lee Smith

Конкурент для Зинченко

Однако не за всех новых футболистов "канонирам" придется платить. Нуну Тавариш может вернуться в команду для того, чтобы получить еще один шанс проявить себя. Первую половину этого сезона 23-летний португалец провел в аренде за "Ноттингем Форест", а в прошлом году он выступал за французский "Марсель".

Нуну Тавариш способен сыграть на обоих флангах обороны. Он может составить конкуренцию украинцу Александру Зинченко или подменять при необходимости украинца, который в этом сезоне пропустил из-за травм много матчей.

При этом "Арсенал" не собирается продавать Александра Зинченко. Микель Артета ценит лидерские качества и опыт украинского футболиста.

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