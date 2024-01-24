Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Арсенал нашел замену Зинченко — о ком речь arrow

Арсенал нашел замену Зинченко — о ком речь

24 января 2024 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал нашел замену Зинченко — о ком речь
Александр Зинченко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб лондонского "Арсенала" принял решение дать еще один шанс в команде футболисту, который два последних сезона играет на правах аренды за другие клубы. Микелю Артете необходим еще один универсальный защитник. 

Нуну Тавариш вернется в "Арсенал" летом этого года, сообщает Daily Mail

Читайте также:

"Канониры" собираются избавиться от футболистов, на которых не рассчитывает тренерский штаб. Уже в ближайшее время лондонский клуб продаст Седрика Соареша. Также будут проданы несколько других игроков. "Арсенал" собирает средства на мощную трансферную кампанию лета-2024. 

Нуну Тавариш
Нуну Тавариш (слева) в матче против "Блекпула". Фото: Reuters/Lee Smith

Конкурент для Зинченко 

Однако не за всех новых футболистов "канонирам" придется платить. Нуну Тавариш может вернуться в команду для того, чтобы получить еще один шанс проявить себя. Первую половину этого сезона 23-летний португалец провел в аренде за "Ноттингем Форест", а в прошлом году он выступал за французский "Марсель". 

Нуну Тавариш способен сыграть на обоих флангах обороны. Он может составить конкуренцию украинцу Александру Зинченко или подменять при необходимости украинца, который в этом сезоне пропустил из-за травм много матчей. 

При этом "Арсенал" не собирается продавать Александра Зинченко. Микель Артета ценит лидерские качества и опыт украинского футболиста. 

Напомним, "Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.

Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере. 

Зинченко назвал лучшего тренера в своей карьере.

Роналду завершит карьеру в Европе — о каком клубе идет речь. 

"Динамо" вернет в Украину игрока из чемпионата Болгарии. 

Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы.

спорт
футбол
Александр Зинченко
Футбол трансферы
Арсенал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме