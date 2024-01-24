Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Арсенал знайшов заміну Зінченку — про кого йдеться arrow

Арсенал знайшов заміну Зінченку — про кого йдеться

24 січня 2024 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал знайшов заміну Зінченку — про кого йдеться
Олександр Зінченко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб лондонського "Арсеналу" прийняв рішення дати ще один шанс у команді футболісту, який два останні сезони грає на правах оренди за інші клуби. Мікелю Артеті потрібний ще один універсальний захисник.

Нуну Тавареш повернеться в "Арсенал" влітку цього року, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

"Каноніри" збираються позбутися футболістів, на яких не розраховує тренерський штаб. Вже найближчим часом лондонський клуб продасть Седріка Соареша. Також буде продано кілька інших гравців. "Арсенал" збирає кошти на потужну трансферну кампанію літа-2024.

Нуну Тавариш
Нуну Тавареш (ліворуч) у матчі проти "Блекпула". Фото: Reuters/Lee Smith

Конкурент для Зінченка

Проте не за всіх нових футболістів "канонірам" доведеться платити. Нуну Тавареш може повернутися в команду для того, щоб отримати ще один шанс проявити себе. Першу половину цього сезону 23-річний португалець провів в оренді за "Ноттінгем Форест", а минулого року він виступав за французький "Марсель".

Нуну Тавареш здатний зіграти на обох флангах оборони. Він може скласти конкуренцію українцю Олександру Зінченку або підміняти за необхідності українця, який цього сезону пропустив через травми багато матчів.

При цьому "Арсенал" не збирається продавати Олександра Зінченка. Мікель Артета цінує лідерські якості та досвід українського футболіста.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" вибрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення. 

Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер.

Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі. 

Роналду завершить кар'єру в Європі — про який клуб ідеться. 

"Динамо" поверне в Україну гравця із чемпіонату Болгарії.

Забарний зацікавив клуб, що регулярно виборює титули.

спорт
футбол
Олександр Зінченко
Футбол трансфери
Арсенал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі