Арсенал знайшов заміну Зінченку — про кого йдеться

Олександр Зінченко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Тренерський штаб лондонського "Арсеналу" прийняв рішення дати ще один шанс у команді футболісту, який два останні сезони грає на правах оренди за інші клуби. Мікелю Артеті потрібний ще один універсальний захисник.

Нуну Тавареш повернеться в "Арсенал" влітку цього року, повідомляє Daily Mail.

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Нуну Тавареш (ліворуч) у матчі проти "Блекпула". Фото: Reuters/Lee Smith

Конкурент для Зінченка

Проте не за всіх нових футболістів "канонірам" доведеться платити. Нуну Тавареш може повернутися в команду для того, щоб отримати ще один шанс проявити себе. Першу половину цього сезону 23-річний португалець провів в оренді за "Ноттінгем Форест", а минулого року він виступав за французький "Марсель".

Нуну Тавареш здатний зіграти на обох флангах оборони. Він може скласти конкуренцію українцю Олександру Зінченку або підміняти за необхідності українця, який цього сезону пропустив через травми багато матчів.

При цьому "Арсенал" не збирається продавати Олександра Зінченка. Мікель Артета цінує лідерські якості та досвід українського футболіста.

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