Третьяков збирається піти з Дніпра-1 — гравець має декілька пропозицій

Максим Третьяков на тренуванні. Фото: instagram.com/tretyakovmax/

Півзахисник "Дніпра-1" Максим Третьяков поділився думкою про те, в якій команді він розпочне наступний сезон. Він може піти з клубу вже найближчим часом.

На Третьякова претендують одразу декілька команд, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Український клуб "Дніпро-1" може зникнути вже цього місяця. У такому разі футболісти команди продовжать кар'єру там, де вважають за потрібне. Не виключено, що їм віддадуть документи, після чого гравця самостійно розпочнуть пошуки нових команд.

Максим Третьяков у матчі за "Дніпро-1". Фото: instagram.com/tretyakovmax/

Куди перейде Третьяков

Якщо "Дніпро-1" продовжить існування, він може продати універсальний вінгер. Клубу потрібні гроші, щоб продовжити існування. Це означає, що "Дніпро-1" намагатиметься знайти покупців для всіх своїх гравців, які мають попит на трансферному ринку.

На Максима Третьякова претендують одразу кілька команд. Сам 28-річний футболіст заявив, що має пропозиції від трьох клубів. Третьяков, який пропустив більшу частину минулого сезону через травму, ще не знає, чи залишиться у "Дніпрі-1". Він продовжує тренуватися та стежить за розвитком ситуації.

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів.

Футболіст "Шахтаря" стає зіркою в американській MSL — гравець забиває гол за голом.

Сарапій обрав новий клуб — це не "Динамо".