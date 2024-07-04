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Третьяков назвав причину можливого відходу з Дніпра-1

4 липня 2024 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Третьяков збирається піти з Дніпра-1 — гравець має декілька пропозицій
Максим Третьяков на тренуванні. Фото: instagram.com/tretyakovmax/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Дніпра-1" Максим Третьяков поділився думкою про те, в якій команді він розпочне наступний сезон. Він може піти з клубу вже найближчим часом.

На Третьякова претендують одразу декілька команд, повідомляє "Український футбол".

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Український клуб "Дніпро-1" може зникнути вже цього місяця. У такому разі футболісти команди продовжать кар'єру там, де вважають за потрібне. Не виключено, що їм віддадуть документи, після чого гравця самостійно розпочнуть пошуки нових команд.

Максим Третьяков піде з Дніпра-1
Максим Третьяков у матчі за "Дніпро-1". Фото: instagram.com/tretyakovmax/

Куди перейде Третьяков

Якщо "Дніпро-1" продовжить існування, він може продати універсальний вінгер. Клубу потрібні гроші, щоб продовжити існування. Це означає, що "Дніпро-1" намагатиметься знайти покупців для всіх своїх гравців, які мають попит на трансферному ринку.

На Максима Третьякова претендують одразу кілька команд. Сам 28-річний футболіст заявив, що має пропозиції від трьох клубів. Третьяков, який пропустив більшу частину минулого сезону через травму, ще не знає, чи залишиться у "Дніпрі-1". Він продовжує тренуватися та стежить за розвитком ситуації.

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