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Третьяков назвал причину возможного ухода из Днепра-1

4 июля 2024 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Третьяков собирается уйти из Днепра-1 — у игрока есть несколько предложений
Максим Третьяков на тренировке. Фото: instagram.com/tretyakovmax/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков поделился мнением о том, в какой команде он начнет следующий сезон. Он может уйти из клуба уже в ближайшее время. 

На Третьякова претендуют сразу несколько команд, сообщает "Украинский футбол". 

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Украинский клуб "Днепр-1" может исчезнуть уже в этом месяце. В таком случае футболисты команды смогут продолжить карьеру там, где посчитают нужным. Не исключено, что им отдадут документы, после чего игроки самостоятельно начнут поиски новых команд. 

Максим Третьяков уйдет из Днепра-1
Максим Третьяков в матче за "Днепр-1". Фото: instagram.com/tretyakovmax/

Куда перейдет Третьяков 

Если "Днепр-1" продолжит существование, он может продать универсального вингера. Клубу необходимы деньги, чтобы продолжить существование. Это означает, что "Днепр-1" постарается найти покупателей для всех своих игроков, которые пользуются спросом на трансферном рынке.

На Максима Третьякова претендуют сразу несколько команд. Сам 28-летний футболист заявил, что у него есть предложения от трех клубов. Третьяков, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, еще не знает, останется ли в "Днепре-1". Он продолжает тренироваться и следит за развитием ситуации. 

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

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