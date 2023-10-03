Трубін згадав пораду Мудрика і розповів про образу "Шахтаря"

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував відхід із донецького "Шахтаря". Його підтримав Михайло Мудрик.

Трубін поділився враженнями про перші труднощі у "Бенфіці" в інтерв'ю SportArena.

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Коли Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки", його підтримав колишній партнер із "Шахтаря". Михайло Мудрик прокоментував перше тренування голкіпера в "Бенфіці" повідомленням "Крилатим ґрунт не треба". Футболіст "Челсі" розповів Трубіну, що чекає на Анатолія.

"Передусім це вихід із зони комфорту. Просто нереальні зміни відчуттів. Ми з ним дуже часто спілкувалися весь мій перший тиждень у "Бенфіці". Я ділився враженнями, розповідав, як мені важко.

Було тренування, коли мені забивали майже всі гравці. Звичайно, я був засмучений, адже хочеться рятувати команду. Михайло мене підтримував. Казав, перший місяць буде складно, але це тимчасові труднощі. Він пообіцяв, що складнощі зроблять мене сильнішими", — розповів Анатолій Трубін.

Трубін не дозволив забити Шимичу із "Зальцбурга". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Реакція на вихід з "Шахтаря"

Голкіпер збірної України розповів, чи образилися на нього у "Шахтарі" за відмову продовжувати контракт із клубом. Воротар просив продати його в закордонний клуб і відхилив пропозицію залишитись у донецькій команді.

"Я зрозумів, що хочу рухатися вперед і розвиватися. Хочеться досягти великих успіхів у футболі. Для мене цей трансфер став кроком у потрібному напрямку. Можливо в "Шахтарі" розраховували на щось інше, але це життя, і вийшло як вийшло", — пояснив Анатолій Трубін.

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