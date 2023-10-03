Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін згадав пораду Мудрика і розповів про образу "Шахтаря" arrow

Трубін згадав пораду Мудрика і розповів про образу "Шахтаря"

3 жовтня 2023 15:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін згадав пораду Мудрика і розповів про образу "Шахтаря"
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував відхід із донецького "Шахтаря". Його підтримав Михайло Мудрик.

Трубін поділився враженнями про перші труднощі у "Бенфіці" в інтерв'ю SportArena.

Читайте також:

Коли Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки", його підтримав колишній партнер із "Шахтаря". Михайло Мудрик прокоментував перше тренування голкіпера в "Бенфіці" повідомленням "Крилатим ґрунт не треба". Футболіст "Челсі" розповів Трубіну, що чекає на Анатолія.

"Передусім це вихід із зони комфорту. Просто нереальні зміни відчуттів. Ми з ним дуже часто спілкувалися весь мій перший тиждень у "Бенфіці". Я ділився враженнями, розповідав, як мені важко.

Було тренування, коли мені забивали майже всі гравці. Звичайно, я був засмучений, адже хочеться рятувати команду. Михайло мене підтримував. Казав, перший місяць буде складно, але це тимчасові труднощі. Він пообіцяв, що складнощі зроблять мене сильнішими", — розповів Анатолій Трубін.

Анатолій Трубін
Трубін не дозволив забити Шимичу із "Зальцбурга". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Реакція на вихід з "Шахтаря"

Голкіпер збірної України розповів, чи образилися на нього у "Шахтарі" за відмову продовжувати контракт із клубом. Воротар просив продати його в закордонний клуб і відхилив пропозицію залишитись у донецькій команді.

"Я зрозумів, що хочу рухатися вперед і розвиватися. Хочеться досягти великих успіхів у футболі. Для мене цей трансфер став кроком у потрібному напрямку. Можливо в "Шахтарі" розраховували на щось інше, але це життя, і вийшло як вийшло", — пояснив Анатолій Трубін.

Нагадаємо, "Антверпен" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів. 

Костюк несподівано обіграла одну з найкращих тенісисток світу. 

Почеттіно описав гру Мудрика за "Челсі" кулінарним епітетом. 

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським. 

Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз