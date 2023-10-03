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Трубин вспомнил совет Мудрика и рассказал об обиде "Шахтера"

3 октября 2023 15:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин вспомнил совет Мудрика и рассказал об обиде "Шахтера"
Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал уход из донецкого "Шахтера". Его поддержал Михаил Мудрик. 

Трубин поделился впечатлениями о первых трудностях в "Бенфике" в интервью SportArena

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Когда Анатолий Трубин перешел в "Бенфику", его поддержал бывший партнер по "Шахтеру". Михаил Мудрик прокомментировал первую тренировку голкипера в "Бенфике" сообщением "Крылатым грунт не нужен". Футболист "Челси" рассказал Трубину, что ждет Анатолия. 

"Прежде всего это выход из зоны комфорта. Просто нереальное изменения ощущений. Мы с ним очень часто общались всю мою первую неделю в "Бенфике". Я делился впечатлениями, рассказывал, как мне тяжело.

Были тренировки, когда мне забивали почти все игроки. Конечно я был расстроен, ведь хочется спасать команду. Михаил меня поддерживал. Говорил, что первый месяц будет сложно, но это временные трудности. Он пообещал, что сложности сделают меня сильнее", — рассказал Анатолий Трубин. 

Анатолий Трубин
Трубин не позволил забить Шимичу из "Зальцбурга". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Реакция на уход из "Шахтера" 

Голкипер сборной Украины рассказал, обиделись ли на него в "Шахтере" за отказ продлевать контракт с клубом. Вратарь просил продать его в зарубежный клуб и отклонил предложение остаться в донецкой команде. 

"Я понял, что хочу двигаться вперед и развиваться. Хочется добиться больших успехов в футболе. Для меня этот трансфер стал шагом в нужном направлении. Возможно в "Шахтере" рассчитывали на что-то другое, но это жизнь, и получилось как получилось", — объяснил Анатолий Трубин. 

Напомним, "Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов. 

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