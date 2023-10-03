Трубин вспомнил совет Мудрика и рассказал об обиде "Шахтера"

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал уход из донецкого "Шахтера". Его поддержал Михаил Мудрик.

Трубин поделился впечатлениями о первых трудностях в "Бенфике" в интервью SportArena.

Читайте также:

Когда Анатолий Трубин перешел в "Бенфику", его поддержал бывший партнер по "Шахтеру". Михаил Мудрик прокомментировал первую тренировку голкипера в "Бенфике" сообщением "Крылатым грунт не нужен". Футболист "Челси" рассказал Трубину, что ждет Анатолия.

"Прежде всего это выход из зоны комфорта. Просто нереальное изменения ощущений. Мы с ним очень часто общались всю мою первую неделю в "Бенфике". Я делился впечатлениями, рассказывал, как мне тяжело.

Были тренировки, когда мне забивали почти все игроки. Конечно я был расстроен, ведь хочется спасать команду. Михаил меня поддерживал. Говорил, что первый месяц будет сложно, но это временные трудности. Он пообещал, что сложности сделают меня сильнее", — рассказал Анатолий Трубин.

Трубин не позволил забить Шимичу из "Зальцбурга". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Реакция на уход из "Шахтера"

Голкипер сборной Украины рассказал, обиделись ли на него в "Шахтере" за отказ продлевать контракт с клубом. Вратарь просил продать его в зарубежный клуб и отклонил предложение остаться в донецкой команде.

"Я понял, что хочу двигаться вперед и развиваться. Хочется добиться больших успехов в футболе. Для меня этот трансфер стал шагом в нужном направлении. Возможно в "Шахтере" рассчитывали на что-то другое, но это жизнь, и получилось как получилось", — объяснил Анатолий Трубин.

Напомним, "Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов.

Костюк неожиданно обыграла одну из лучших теннисисток мира.

Почеттино описал игру Мудрика за "Челси" кулинарным эпитетом.

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским.

Украинский форвард забил дебютный мяч в чемпионате Англии.