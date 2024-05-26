Український прапор та "Слава Україні" — як Довбик та Циганков брали участь у параді Жирони

Все місто вітало гравців "Жирони". Фото: "Жирона"

У Жироні відбувся "чемпіонський" парад місцевого футбольного клубу. Команда вперше у своїй історії стала третьою у чемпіонаті Іспанії.

Учасниками параду були Пічічі Ла-Ліги Артем Довбик та півзахисник клубу Віктор Циганков, повідомив портал Новини.LIVE.

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👋 Quina llegada a la Plaça del Vi! 😍 pic.twitter.com/OmGwZORBmS — Girona FC (@GironaFC) May 26, 2024

Жирона вітала своїх гравців

Команда зустрілася з фанатами на стадіоні, вулицях міста, проїхала чемпіонським автобусом.

Артем Довбик обмотався у прапор України та сказав на камеру "Слава Україні".

Минулий сезон став найкращим в історії "Жирони". Команда вперше виграла бронзові медалі чемпіонату Іспанії, поступившись лише мадридському "Реалу" та "Барселоні".

❤️‍🔥 El Cor Geriona nos ha puesto la piel de gallina con el himne de la Champions! 🇪🇺 pic.twitter.com/by8tSXcDZz — Girona FC (@GironaFC) May 26, 2024

Також гравець "Жирони" вперше виграв гонку бомбардирів чемпіонату Іспанії та завоював трофей Пічічі. Цим футболістом став Довбик.

🤯 Quina bogeria estem vivint junts, afició! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/KwpC4PlC21 — Girona FC (@GironaFC) May 26, 2024

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу.

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