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Український прапор та "Слава Україні" — як Довбик та Циганков брали участь у параді Жирони

26 травня 2024 23:33
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Агабекян Карен
редактор
Український прапор та "Слава Україні" — як Довбик та Циганков брали участь у параді Жирони
Все місто вітало гравців "Жирони". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Жироні відбувся "чемпіонський" парад місцевого футбольного клубу. Команда вперше у своїй історії стала третьою у чемпіонаті Іспанії.

Учасниками параду були Пічічі Ла-Ліги Артем Довбик та півзахисник клубу Віктор Циганков, повідомив портал Новини.LIVE.

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Команда зустрілася з фанатами на стадіоні, вулицях міста, проїхала чемпіонським автобусом.

Артем Довбик обмотався у прапор України та сказав на камеру "Слава Україні".

Минулий сезон став найкращим в історії "Жирони". Команда вперше виграла бронзові медалі чемпіонату Іспанії, поступившись лише мадридському "Реалу" та "Барселоні".

Також гравець "Жирони" вперше виграв гонку бомбардирів чемпіонату Іспанії та завоював трофей Пічічі. Цим футболістом став Довбик.

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футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
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