Довбик и Цыганков шокировали Испанию результативностью — пять голов и три ассиста на двоих

Артём Довбык. Фото: Twitter/GironaFC

Игроки сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбик феноменально провели последний матч сезона в составе "Жироны". В домашнем поединке с "Гранадой" в 38-м туре Примеры они забили пять голов и отдали три голевых передачи.

Подробности, оценки и видео — в материале Новини.LIVE.

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Цыганков отметился двумя результативными действиями с интервалом в четыре минуты в середине первого тайма. Сначала Виктор отдал голевой пас на Эрика Гарсию после углового розыгрыша. Затем украинец отличился сам, замкнув прострел Гутьерреса. И достал меч джедая.

Довел до разгрома счет во встрече форвард Артем Довбык. Украинец реализовал пенальти в конце первого тайма.

После перерыва Цыганков отличился еще раз, воспользовавшись передачей Савио.

На 75-й минуте дубль оформил и Довбик, а через три минуты украинец ассистировал Кристиану Стуани. На 90-й минуте Артем реализовал еще один удар с 11-метровой отметки.

Космические оценки

В итоге счет матча 7:0 и "Жирона" берет бронзу. Оценки от Whoscored у украинцев просто безумны. У Довбика 9,9, а у Цыганкова 9,4.

Таким образом, в активе Артема 24 мяча в Примере и он обошел Александера Серлота в гонке лучших бомбардиров. Отметим, что норвежец 25 мая в составе Вильярреала сыграет против Осасуны. У него 23 гола.

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