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Довбик та Циганков шокували Іспанію результативністю — п'ять голів та три асисти на обох

25 травня 2024 07:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик та Циганков шокували Іспанію результативністю — п'ять голів та три асисти на обох
Артем Довбик. Фото: Twitter/GironaFC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравці збірної України Віктор Циганков та Артем Довбик феноменально провели останній матч сезону у складі "Жирони". У домашньому поєдинку з "Гранадою" у 38-му турі Прімери вони забили п’ять голів та віддали три гольові передачі.

Подробиці, оцінки та відео — в матеріалі Новини.LIVE.

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Циганков відзначився двома результативними діями з інтервалом у чотири хвилини у середині першого тайму. Спочатку Віктор віддав гольовий пас на Еріка Гарсію після розіграшу кутового. Потім українець відзначився сам, замкнувши простріл Гутьєрреса. Та дістав меч джедая.

Довів до розгрому рахунок у зустрічі форвард Артем Довбик. Українець реалізував пенальті наприкінці першого тайму.

Після перерви Циганков відзначився ще раз, скориставшись передачею Савіо.

На 75-й хвилині дубль оформив і Довбик, а через три хвилини українець асистував Крістіану Стуані. На 90-й хвилині Артем реалізував ще один удар з 11-метрової позначки.

Космічні оцінки

У підсумку рахунок матчу 7:0 та "Жирона" бере бронзу. Оцінки від Whoscored в українців просто божевільні. У Довбика 9,9, а у Циганкова 9,4.

Таким чином в активі Артема 24 м'ячі в Прімері і він обійшов Александера Серлота у гонці найкращих бомбардирів. Зазначимо, що норвежець 25 травня у складі Вільярреалу зіграє проти Осасуни. В нього 23 голи.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

Артем Довбик
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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