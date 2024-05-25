Довбик та Циганков шокували Іспанію результативністю — п'ять голів та три асисти на обох

Артем Довбик. Фото: Twitter/GironaFC

Гравці збірної України Віктор Циганков та Артем Довбик феноменально провели останній матч сезону у складі "Жирони". У домашньому поєдинку з "Гранадою" у 38-му турі Прімери вони забили п’ять голів та віддали три гольові передачі.

Подробиці, оцінки та відео — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Циганков відзначився двома результативними діями з інтервалом у чотири хвилини у середині першого тайму. Спочатку Віктор віддав гольовий пас на Еріка Гарсію після розіграшу кутового. Потім українець відзначився сам, замкнувши простріл Гутьєрреса. Та дістав меч джедая.

Довів до розгрому рахунок у зустрічі форвард Артем Довбик. Українець реалізував пенальті наприкінці першого тайму.

Після перерви Циганков відзначився ще раз, скориставшись передачею Савіо.

На 75-й хвилині дубль оформив і Довбик, а через три хвилини українець асистував Крістіану Стуані. На 90-й хвилині Артем реалізував ще один удар з 11-метрової позначки.

Космічні оцінки

У підсумку рахунок матчу 7:0 та "Жирона" бере бронзу. Оцінки від Whoscored в українців просто божевільні. У Довбика 9,9, а у Циганкова 9,4.

Таким чином в активі Артема 24 м'ячі в Прімері і він обійшов Александера Серлота у гонці найкращих бомбардирів. Зазначимо, що норвежець 25 травня у складі Вільярреалу зіграє проти Осасуни. В нього 23 голи.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу.

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".