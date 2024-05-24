Цыганков и Довбик забили за Жирону против Гранады
Игрок сборной Украины Виктор Цыганков отметился седьмым забитым голом и седьмым ассистом в Ла Лиге за "Жирону". Форвард Артем Довбик также вышел в стартовом составе и забил с пенальти.
Подробности выступления украинцев в первом тайме противостояния с "Гранадой" — в материале Новини.LIVE.
Оба украинца начали матч с первых минут, а один из них уже отметился двумя результативными действиями.
Сначала Виктор Цыганков после розыгрыша углового отдал голевую передачу на Гарсию на 30-й минуте, а уже через 4 минуты сам Цыганков забил после прострела Гутьерреса. Вне игры в этом моменте не было.
⚽️ 44' GOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAAA! GOOOOOOOL DE DOVBYK!— Girona FC (@GironaFC) May 24, 2024
Girona FC 3-0 @GranadaCF #GironaGranada pic.twitter.com/zGVLFFB3jb
А затем под занавес первого тайма Довбик реализовал пенальти. Это его 22-й гол в чемпионате, до Серлота остался один мяч.
Оценки украинцев и статистка
За первый тайм у Цыганкова оценка самая большая в матче — 8,3, а у Довбика — 7,1.
В целом по статистике преимущество по ударам на стороне владельцев — 8 против 5.
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