Цыганков и Довбик забили за Жирону против Гранады

"Жирона" перед игрой с "Гранадой". Фото: Twitter/Girona FC

Игрок сборной Украины Виктор Цыганков отметился седьмым забитым голом и седьмым ассистом в Ла Лиге за "Жирону". Форвард Артем Довбик также вышел в стартовом составе и забил с пенальти.

Подробности выступления украинцев в первом тайме противостояния с "Гранадой" — в материале Новини.LIVE.

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Оба украинца начали матч с первых минут, а один из них уже отметился двумя результативными действиями.

Сначала Виктор Цыганков после розыгрыша углового отдал голевую передачу на Гарсию на 30-й минуте, а уже через 4 минуты сам Цыганков забил после прострела Гутьерреса. Вне игры в этом моменте не было.

А затем под занавес первого тайма Довбик реализовал пенальти. Это его 22-й гол в чемпионате, до Серлота остался один мяч.

Оценки украинцев и статистка

За первый тайм у Цыганкова оценка самая большая в матче — 8,3, а у Довбика — 7,1.

В целом по статистике преимущество по ударам на стороне владельцев — 8 против 5.

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