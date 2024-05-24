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Цыганков и Довбик забили за Жирону против Гранады

24 мая 2024 22:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Цыганков и Довбик забили за Жирону против Гранады
"Жирона" перед игрой с "Гранадой". Фото: Twitter/Girona FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Виктор Цыганков отметился седьмым забитым голом и седьмым ассистом в Ла Лиге за "Жирону". Форвард Артем Довбик также вышел в стартовом составе и забил с пенальти.

Подробности выступления украинцев в первом тайме противостояния с "Гранадой" — в материале Новини.LIVE.

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Оба украинца начали матч с первых минут, а один из них уже отметился двумя результативными действиями.

Сначала Виктор Цыганков после розыгрыша углового отдал голевую передачу на Гарсию на 30-й минуте, а уже через 4 минуты сам Цыганков забил после прострела Гутьерреса. Вне игры в этом моменте не было.

А затем под занавес первого тайма Довбик реализовал пенальти. Это его 22-й гол в чемпионате, до Серлота остался один мяч.

Оценки украинцев и статистка

За первый тайм у Цыганкова оценка самая большая в матче — 8,3, а у Довбика — 7,1.

В целом по статистике преимущество по ударам на стороне владельцев — 8 против 5.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

Артем Довбик
Виктор Цыганков
Испанская Ла Лига
Жирона

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