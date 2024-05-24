Циганков та Довбик забили за Жирону проти Гранади
Гравець збірної України Віктор Циганков відзначився сьомим забитим голом та сьомим асистом в Ла Лізі за "Жирону". Форвард Артем Довбик також вийшов в стартовому складі та забив з пенальті.
Подробиці виступу українців в першому таймі протистояння з "Гранадою" — в матеріалі Новини.LIVE.
Обидва українці розпочали матч з перших хвилин, а один з них вже відзначився двома результативними діями.
Спочатку Віктор Циганков після розіграшу кутового віддав гольову передачу на Гарсію на 30-й хвилині, а вже через 4 хвилини сам Циганков забив після прострілу Гутьєрресу. Поза грою в цьому моменті не було.
⚽️ 44' GOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAAA! GOOOOOOOL DE DOVBYK!— Girona FC (@GironaFC) May 24, 2024
Girona FC 3-0 @GranadaCF #GironaGranada pic.twitter.com/zGVLFFB3jb
А потім під завісу першого тайму Довбик реалізував пенальті. Це його 22-й гол в чемпіонаті, до Серлота залишився один м'яч.
Оцінки українців та статистка
За перший тайм у Циганкова оцінка найбільша в матчі — 8,3, а у Довбика — 7,1.
Загалом за статистикою перевага по ударах на боці господарів — 8 проти 5.
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