Циганков та Довбик забили за Жирону проти Гранади

"Жирона" перед грою з "Гранадою". Фото: Twitter/Girona FC

Гравець збірної України Віктор Циганков відзначився сьомим забитим голом та сьомим асистом в Ла Лізі за "Жирону". Форвард Артем Довбик також вийшов в стартовому складі та забив з пенальті.

Подробиці виступу українців в першому таймі протистояння з "Гранадою" — в матеріалі Новини.LIVE.

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Обидва українці розпочали матч з перших хвилин, а один з них вже відзначився двома результативними діями.

Спочатку Віктор Циганков після розіграшу кутового віддав гольову передачу на Гарсію на 30-й хвилині, а вже через 4 хвилини сам Циганков забив після прострілу Гутьєрресу. Поза грою в цьому моменті не було.

А потім під завісу першого тайму Довбик реалізував пенальті. Це його 22-й гол в чемпіонаті, до Серлота залишився один м'яч.

Оцінки українців та статистка

За перший тайм у Циганкова оцінка найбільша в матчі — 8,3, а у Довбика — 7,1.

Загалом за статистикою перевага по ударах на боці господарів — 8 проти 5.

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