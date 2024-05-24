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Циганков та Довбик забили за Жирону проти Гранади

24 травня 2024 22:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Циганков та Довбик забили за Жирону проти Гранади
"Жирона" перед грою з "Гранадою". Фото: Twitter/Girona FC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Віктор Циганков відзначився сьомим забитим голом та сьомим асистом в Ла Лізі за "Жирону". Форвард Артем Довбик також вийшов в стартовому складі та забив з пенальті.

Подробиці виступу українців в першому таймі протистояння з "Гранадою" — в матеріалі Новини.LIVE.

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Обидва українці розпочали матч з перших хвилин, а один з них вже відзначився двома результативними діями.

Спочатку Віктор Циганков після розіграшу кутового віддав гольову передачу на Гарсію на 30-й хвилині, а вже через 4 хвилини сам Циганков забив після прострілу Гутьєрресу. Поза грою в цьому моменті не було.

А потім під завісу першого тайму Довбик реалізував пенальті. Це його 22-й гол в чемпіонаті, до Серлота залишився один м'яч.

Оцінки українців та статистка

За перший тайм у Циганкова оцінка найбільша в матчі — 8,3, а у Довбика — 7,1. 

Загалом за статистикою перевага по ударах на боці господарів — 8 проти 5.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

Артем Довбик
Віктор Циганков
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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