Вацко назвав одну із неочевидних проблем збірної України

Михайло Мудрик перед матчем збірної України Фото: instagram.com/mmudryk10/

Відомий коментатор Віктор Вацко назвав одну із головних проблем збірної України з футболу. Експерт вважає, що вона полягає у відсутності альтернативи Михайлу Мудрику.

Вацко на своєму YouTube-каналі назвав одразу декількох кандидатів, які можуть замінити вінгера "Челсі".

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Михайло Мудрик залишається одним із лідерів збірної України. Водночас саме гравця "Челсі" найчастіше критикують вболівальники за те, що футболіст любить брати гру на себе і припускається помилок на полі.

Коментатор Віктор Вацко. Фото: скриншот YouTube

Хто може замінити Мудрика

Лідер збірної України не зумів зіграти у вирішальному матчі Євро-2024 проти Бельгії через травму. У команді не знайшлося прямої заміни для Мудрика. Вацко вважає це помилкою тренерського штабу команди.

Владислав Кабаєв у "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Експерт упевнений, що головний наставник збірної України має декілька кандидатів на позицію лівого півзахисника, які могли б грати в національній команді. Коментатор відзначив "динамівців" Назара Волошина та Владислава Кабаєва. Обидва футболісти технічні, вміють грати в завершальній стадії атаки та заслуговують на виклик до збірної України.

"Хочеться, щоб місце у складі національної збірної гравець отримав незалежно від прізвища, а залежно від рівня своєї гри та рівня своєї форми ось на момент матчів національної збірної", — пояснив Вацко.

Також коментатор заявив, що згодом Сергій Ребров може звернути увагу на Максима Брагару та Максима Хланя.

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