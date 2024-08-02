Вацко назвав одну із неочевидних проблем збірної України

Вацко зробив несподівану заяву про збірну України — чим вразив коментатор
Відомий коментатор Віктор Вацко назвав одну із головних проблем збірної України з футболу. Експерт вважає, що вона полягає у відсутності альтернативи Михайлу Мудрику.
Вацко на своєму YouTube-каналі назвав одразу декількох кандидатів, які можуть замінити вінгера "Челсі".
Михайло Мудрик залишається одним із лідерів збірної України. Водночас саме гравця "Челсі" найчастіше критикують вболівальники за те, що футболіст любить брати гру на себе і припускається помилок на полі.
Хто може замінити Мудрика
Лідер збірної України не зумів зіграти у вирішальному матчі Євро-2024 проти Бельгії через травму. У команді не знайшлося прямої заміни для Мудрика. Вацко вважає це помилкою тренерського штабу команди.
Експерт упевнений, що головний наставник збірної України має декілька кандидатів на позицію лівого півзахисника, які могли б грати в національній команді. Коментатор відзначив "динамівців" Назара Волошина та Владислава Кабаєва. Обидва футболісти технічні, вміють грати в завершальній стадії атаки та заслуговують на виклик до збірної України.
"Хочеться, щоб місце у складі національної збірної гравець отримав незалежно від прізвища, а залежно від рівня своєї гри та рівня своєї форми ось на момент матчів національної збірної", — пояснив Вацко.
Також коментатор заявив, що згодом Сергій Ребров може звернути увагу на Максима Брагару та Максима Хланя.
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