Вацко назвал одну из неочевидных проблем сборной Украины

Михаил Мудрик перед матчем сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Известный комментатор Виктор Вацко назвал одну из главных проблем сборной Украины по футболу. Эксперт считает, что она заключается в отсутствии альтернативы Михаилу Мудрику.

Вацко на своем YouTube-канале назвал сразу нескольких кандидатов, которые могут заменить вингера "Челси".

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Михаил Мудрик остается одним из лидеров сборной Украины. Вместе с тем именно игрока "Челси" чаще всего критикуют болельщики за то, что футболист любит брать игру на себя и допускает ошибки на поле.

Комментатор Виктор Вацко. Фото: скриншот YouTube

Кто может заменить Мудрика

Лидер сборной Украины не сумел сыграть в решающем матче Евро-2024 против Бельгии из-за травмы. В команде не нашлось прямой замены для Мудрика. Вацко считает это ошибкой тренерского штаба команды.

Владислав Кабаев в "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Эксперт уверен, что у главного наставника сборной Украины есть несколько кандидатов на позицию левого полузащитника, которые могли бы играть в национальной команде. Комментатор отметил "динамовцев" Назара Волошина и Владислава Кабаева. Оба футболиста техничны, умеют играть в завершающей стадии атаки и заслуживают вызов в сборную Украины.

"Хочется, чтобы место в составе национальной сборной игрок получил независимо от фамилии, а в зависимости от уровня своей игры и уровня своей формы вот на момент матчей национальной сборной", — объяснил Вацко.

Также комментатор заявил, что со временем Сергей Ребров может обратить внимание на Максима Брагару и Максима Хланя.

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