Вацко назвал одну из неочевидных проблем сборной Украины

Вацко сделал неожиданное заявление о сборной Украины — чем поразил комментатор
Известный комментатор Виктор Вацко назвал одну из главных проблем сборной Украины по футболу. Эксперт считает, что она заключается в отсутствии альтернативы Михаилу Мудрику.
Вацко на своем YouTube-канале назвал сразу нескольких кандидатов, которые могут заменить вингера "Челси".
Михаил Мудрик остается одним из лидеров сборной Украины. Вместе с тем именно игрока "Челси" чаще всего критикуют болельщики за то, что футболист любит брать игру на себя и допускает ошибки на поле.
Кто может заменить Мудрика
Лидер сборной Украины не сумел сыграть в решающем матче Евро-2024 против Бельгии из-за травмы. В команде не нашлось прямой замены для Мудрика. Вацко считает это ошибкой тренерского штаба команды.
Эксперт уверен, что у главного наставника сборной Украины есть несколько кандидатов на позицию левого полузащитника, которые могли бы играть в национальной команде. Комментатор отметил "динамовцев" Назара Волошина и Владислава Кабаева. Оба футболиста техничны, умеют играть в завершающей стадии атаки и заслуживают вызов в сборную Украины.
"Хочется, чтобы место в составе национальной сборной игрок получил независимо от фамилии, а в зависимости от уровня своей игры и уровня своей формы вот на момент матчей национальной сборной", — объяснил Вацко.
Также комментатор заявил, что со временем Сергей Ребров может обратить внимание на Максима Брагару и Максима Хланя.
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