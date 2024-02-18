Верняєв, Ковтун та Чепурний принесли медалі Україні на Кубку світу зі спортивної гімнастики
Українські гімнасти вибороли три медалі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Каїрі. Ілля Ковтун виграв золото, Олег Верняєв та Назар Чепурний взяли по сріблу.
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, передає Новини.LIVE.
Чинний віцечемпіон світу у багатоборстві, 20-річний Ілля Ковтун, який наприкінці минулого року переніс операцію, завоював золото із сумою балів 15,600 у паралельному брусі.
🤸♀️⚡️🇺🇦Маємо три нагороди на Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходить в єгипетському Каїрі🏆🇪🇬.— НОК України (@OlympicUA) February 18, 2024
Паралельні бруси
🥇Ілля Ковтун
🥈Олега Верняєва
Опорний стрибок
🥈 Назар Чепурний
Наші вітання!💙💛
📷Cairo Gymnastics World Cup#StandWithUkraine #Націяпереможців pic.twitter.com/2hiJxbETR2
Олімпійський чемпіон, 30-річний Олег Верняєв став срібним призером в цій же дисципліні із сумою балів 15,230.
Чепурний поступився лише Давтяну
21-річний Назар Чепурний, який є бронзовим призером останнього чемпіонату світу в опорному стрибку, набрав у сумі за два стрибки 14,900. Він поступився лише чемпіону світу 2022 року та володарю олімпійської бронзи Токіо-2020, 31-річному Артуру Давтяну з Вірменії (14,930).
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