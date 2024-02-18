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Верняєв, Ковтун та Чепурний принесли медалі Україні на Кубку світу зі спортивної гімнастики

18 лютого 2024 20:29
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Верняєв, Ковтун та Чепурний принесли медалі Україні на Кубку світу зі спортивної гімнастики
Олег Верняєв. Фото: Twitter/ruthen
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські гімнасти вибороли три медалі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Каїрі. Ілля Ковтун виграв золото, Олег Верняєв та Назар Чепурний взяли по сріблу.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, передає Новини.LIVE.

Чинний віцечемпіон світу у багатоборстві, 20-річний Ілля Ковтун, який наприкінці минулого року переніс операцію, завоював золото із сумою балів 15,600 у паралельному брусі. 

Олімпійський чемпіон, 30-річний Олег Верняєв став срібним призером в цій же дисципліні із сумою балів 15,230.

Чепурний поступився лише Давтяну

21-річний Назар Чепурний, який є бронзовим призером останнього чемпіонату світу в опорному стрибку, набрав у сумі за два стрибки 14,900. Він поступився лише чемпіону світу 2022 року та володарю олімпійської бронзи Токіо-2020, 31-річному Артуру Давтяну з Вірменії (14,930).

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

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Олімпійські ігри
Олег Верняєв
НОК
Гімнастика

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