Верняев, Ковтун и Чепурный принесли медали Украине на Кубке мира по спортивной гимнастике

Олег Верняев. Фото: Twitter/ruthen

Украинские гимнасты завоевали три медали Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире. Илья Ковтун выиграл золото, Олег Верняев и Назар Чепурный взяли по серебру.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает Новини.LIVE.

Действующий вице-чемпион мира в многоборье, 20-летний Илья Ковтун, в конце прошлого года перенесший операцию, завоевал золото с суммой баллов 15,600 в параллельном брусе.

🤸‍♀️⚡️🇺🇦Имеем три награды на Кубке мира по спортивной гимнастике, проходящей в египетском Каире🏆🇪🇬.



Параллельные брусья

🥇Илья Ковтун

🥈Олега Верняева



Опорный скачок

🥈 Назар Чепурной



Наши поздравления!💙💛



📷Cairo Gymnastics World Cup #StandWithUkraine #Нацияпобедителей pic.twitter.com/2hiJxbETR2 — НОК Украины (@OlympicUA) February 18, 2024

Олимпийский чемпион, 30-летний Олег Верняев стал серебряным призером по этой же дисциплине с суммой баллов 15,230.

Чепурный уступил только Давтяну

21-летний Назар Чепурный, являющийся бронзовым призером последнего чемпионата мира в опорном прыжке, набрал в сумме за два прыжка 14,900. Он уступил только чемпиону мира 2022 года и обладателю олимпийской бронзы Токио-2020, 31-летнему Артуру Давтяну из Армении (14,930).

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