Верняев, Ковтун и Чепурный принесли медали Украине на Кубке мира по спортивной гимнастике
Украинские гимнасты завоевали три медали Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире. Илья Ковтун выиграл золото, Олег Верняев и Назар Чепурный взяли по серебру.
Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает Новини.LIVE.
Действующий вице-чемпион мира в многоборье, 20-летний Илья Ковтун, в конце прошлого года перенесший операцию, завоевал золото с суммой баллов 15,600 в параллельном брусе.
🤸♀️⚡️🇺🇦Имеем три награды на Кубке мира по спортивной гимнастике, проходящей в египетском Каире🏆🇪🇬.— НОК Украины (@OlympicUA) February 18, 2024
Параллельные брусья
🥇Илья Ковтун
🥈Олега Верняева
Опорный скачок
🥈 Назар Чепурной
Наши поздравления!💙💛
📷Cairo Gymnastics World Cup #StandWithUkraine #Нацияпобедителей pic.twitter.com/2hiJxbETR2
Олимпийский чемпион, 30-летний Олег Верняев стал серебряным призером по этой же дисциплине с суммой баллов 15,230.
Чепурный уступил только Давтяну
21-летний Назар Чепурный, являющийся бронзовым призером последнего чемпионата мира в опорном прыжке, набрал в сумме за два прыжка 14,900. Он уступил только чемпиону мира 2022 года и обладателю олимпийской бронзы Токио-2020, 31-летнему Артуру Давтяну из Армении (14,930).
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