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Везу "золото" додому! Перші емоції українських атлеток після перемоги на Олімпіаді-2024

5 серпня 2024 02:57
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Українські атлетки емоційно відзначили свої нагороди на Олімпіаді-2024
Бронзова медалістка Ірина Геращенко (ліворуч) та золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Українські атлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Призерки поділилися своїми першими емоціями після перемоги.

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

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Реакція Магучіх та Геращенко на перемогу на Олімпіаді-2024

"Я виборола золоту нагороду для нашої країни. Я дуже щаслива. Хочу подякувати ЗСУ, військовим, волонтерам. Це медалі для всієї країни", — поділилася Магучіх.

Медалістка зізналася, що була добре налаштована й намагалася не нервуватися.

Перші емоції Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко після перемоги на Олімпіаді-2024
Бронзова медалістка Ірина Геращенко (ліворуч) та золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

"У мене була така мотивація, приїхала лідеркою сезону зі світовим рекордом. Це давало мені мотивації. На жаль, не вдалося стрибнути вище, але це змагання, так треба. Працюємо далі, є над чим", — додала Магучіх.

Реакція Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко після здобуття золотої і бронзової медалей на Олімпіаді-2024
Золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

Своєю чергою Ірина Геращенко теж прокоментувала свою медаль.

"Була впевненість, (що можу стрибати далі. — Ред.). На 1.98 метра була класна перша спроба. А вже після того, коли зрозуміла, що це може бути медаль, я вирішила додати сили", — зазначила атлетка.

Фото після перемоги Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко після перемоги на Олімпійських іграх-2024 у Парижі
Бронзова медалістка Ірина Геращенко (праворуч) та золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

Спортсменка поділилась, що друга та третя спроби були нормальними, однак вони вже не бралися.

"Дійсно фарт був на моєму боці. Ми вдвох (із Паттерсон. — Ред.) — треті з результатом 1.95 м. Невисокі результати, але зірки зійшлися і все склалося на мою користь. Я дуже щаслива", — зізналася Геращенко.

Перші фото емоцій українських атлеток Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко після здобуття медалей на Олімпіаді-2024
Бронзова медалістка Ірина Геращенко. Фото: REUTERS

Медалістка додала, що спершу після перемоги подумала про те, як відреагують її батьки, також уявила відчуття, які переживають вони та її чоловік вдома.

Емоції українських атлеток Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко після здобуття нагород на Олімпійських іграх-2024 у Парижі
Бронзова медалістка Ірина Геращенко (ліворуч) та золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

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