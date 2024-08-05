Українські атлетки емоційно відзначили свої нагороди на Олімпіаді-2024

Бронзова медалістка Ірина Геращенко (ліворуч) та золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

Українські атлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня. Призерки поділилися своїми першими емоціями після перемоги.

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

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"Я виборола золоту нагороду для нашої країни. Я дуже щаслива. Хочу подякувати ЗСУ, військовим, волонтерам. Це медалі для всієї країни", — поділилася Магучіх.

Медалістка зізналася, що була добре налаштована й намагалася не нервуватися.

Бронзова медалістка Ірина Геращенко (ліворуч) та золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

"У мене була така мотивація, приїхала лідеркою сезону зі світовим рекордом. Це давало мені мотивації. На жаль, не вдалося стрибнути вище, але це змагання, так треба. Працюємо далі, є над чим", — додала Магучіх.

Золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

Своєю чергою Ірина Геращенко теж прокоментувала свою медаль.

"Була впевненість, (що можу стрибати далі. — Ред.). На 1.98 метра була класна перша спроба. А вже після того, коли зрозуміла, що це може бути медаль, я вирішила додати сили", — зазначила атлетка.

Бронзова медалістка Ірина Геращенко (праворуч) та золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

Спортсменка поділилась, що друга та третя спроби були нормальними, однак вони вже не бралися.

"Дійсно фарт був на моєму боці. Ми вдвох (із Паттерсон. — Ред.) — треті з результатом 1.95 м. Невисокі результати, але зірки зійшлися і все склалося на мою користь. Я дуже щаслива", — зізналася Геращенко.

Бронзова медалістка Ірина Геращенко. Фото: REUTERS

Медалістка додала, що спершу після перемоги подумала про те, як відреагують її батьки, також уявила відчуття, які переживають вони та її чоловік вдома.

Бронзова медалістка Ірина Геращенко (ліворуч) та золота медалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

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