Украинские атлетки эмоционально отметили свои награды на Олимпиаде-2024

Везу "золото" домой! Первые эмоции украинских атлеток после победы на Олимпиаде-2024
Украинские атлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали на Олимпийских играх-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Призерки поделились своими первыми эмоциями после победы.
Об этом сообщает "Суспільне. Спорт".
Реакция Магучих и Геращенко на победу на Олимпиаде-2024
" Я завоевала золотую награду для нашей страны. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить ВСУ, военных, волонтеров. Это медали для всей страны", — поделилась Магучих.
Медалистка призналась, что была хорошо настроена и старалась не нервничать.
"У меня была такая мотивация, приехала лидером сезона с мировым рекордом. Это давало мне мотивации. К сожалению, не удалось прыгнуть выше, но это соревнование, так надо. Работаем дальше, есть над чем", — добавила Магучих.
В свою очередь Ирина Геращенко тоже прокомментировала свою медаль.
"Была уверенность (что могу прыгать дальше. — Ред.). На 1.98 метра была классная первая попытка. А уже после того, когда поняла, что это может быть медаль, я решила прибавить силы", — отметила атлетка.
Спортсменка поделилась, что вторая и третья попытки были нормальными, однако они уже не предпринимались.
"Действительно фарт был на моей стороне. Мы вдвоем (с Паттерсон. — Ред.) — третьи с результатом 1.95 м. Невысокие результаты, но звезды сошлись и все сложилось в мою пользу. Я очень счастлива", — призналась Геращенко.
Медалистка добавила, что сначала после победы подумала о том, как отреагируют ее родители, также представила ощущения, какие испытывают они и ее муж дома.
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