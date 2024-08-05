Украинские атлетки эмоционально отметили свои награды на Олимпиаде-2024

Бронзовая медалистка Ирина Геращенко (слева) и золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

Украинские атлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали на Олимпийских играх-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа. Призерки поделились своими первыми эмоциями после победы.

Об этом сообщает "Суспільне. Спорт".

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" Я завоевала золотую награду для нашей страны. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить ВСУ, военных, волонтеров. Это медали для всей страны", — поделилась Магучих.

Медалистка призналась, что была хорошо настроена и старалась не нервничать.

Бронзовая медалистка Ирина Геращенко (слева) и золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

"У меня была такая мотивация, приехала лидером сезона с мировым рекордом. Это давало мне мотивации. К сожалению, не удалось прыгнуть выше, но это соревнование, так надо. Работаем дальше, есть над чем", — добавила Магучих.

Золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

В свою очередь Ирина Геращенко тоже прокомментировала свою медаль.

"Была уверенность (что могу прыгать дальше. — Ред.). На 1.98 метра была классная первая попытка. А уже после того, когда поняла, что это может быть медаль, я решила прибавить силы", — отметила атлетка.

Бронзовая медалистка Ирина Геращенко (справа) и золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

Спортсменка поделилась, что вторая и третья попытки были нормальными, однако они уже не предпринимались.

"Действительно фарт был на моей стороне. Мы вдвоем (с Паттерсон. — Ред.) — третьи с результатом 1.95 м. Невысокие результаты, но звезды сошлись и все сложилось в мою пользу. Я очень счастлива", — призналась Геращенко.

Бронзовая медалистка Ирина Геращенко. Фото: REUTERS

Медалистка добавила, что сначала после победы подумала о том, как отреагируют ее родители, также представила ощущения, какие испытывают они и ее муж дома.

Бронзовая медалистка Ирина Геращенко (слева) и золотая медалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

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