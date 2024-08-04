Розклад Олімпіади-2024 на сьогодні, 4 серпня — які медалі розіграють

Золота медалістка Циньвен Чжен, срібна медалістка Донна Векич та бронзова медалістка Іга Святек. Фото: REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY

На Олімпіаді-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня, спортсмени з усього світу боротимуться за 20 комплектів медалей, зокрема на п'ять з них претендують українці. Йдеться про змагання в бадмінтоні, баскетболі, боксі, волейболі, гандболі, гольфі, стрільбі, велоперегонах, кінному та парусному спорті, легкій атлетиці тощо.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Розклад олімпійських змагань 4 серпня

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі 4 серпня відбудуться змагання у таких видах спорту:

10:00 — гольф (особистий залік, чоловіки)

— гольф (особистий залік, чоловіки) 11:00 — кінний спорт (особиста виїздка, гран-прі)

— кінний спорт (особиста виїздка, гран-прі) 13:00 — теніс (жінки, парний розряд, за бронзу)

Які комплекти медалей розіграють на Олімпійських іграх-2024 в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

13:00 — теніс (чоловіки, одиночний розряд, за золото)

— теніс (чоловіки, одиночний розряд, за золото) 13:00 — теніс (жінки, парний розряд, за золото)

— теніс (жінки, парний розряд, за золото) 13:04 — бокс (півфінал, до 54 кг, жінки)

Які комплекти медалей розіграють на Олімпійських іграх-2024 в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

13:20 — бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки)

— бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки) 13:36 — бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки)

— бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки) 13:52 — бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки

Які комплекти медалей розіграють на Олімпійських іграх-2024 в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

14:08 — бокс (півфінал, до 92 кг, чоловіки)

— бокс (півфінал, до 92 кг, чоловіки) 14:30 — настільний теніс (одиночний розряд, чоловіки, за бронзу)

— настільний теніс (одиночний розряд, чоловіки, за бронзу) 15:00 – шосейні велогонки (групові перегони, жінки)

– шосейні велогонки (групові перегони, жінки) 15:30 — настільний теніс (одиночний розряд, фінал, чоловіки)

— настільний теніс (одиночний розряд, фінал, чоловіки) 15:33 — стрільба з лука (чоловіки, за бронзу)

— стрільба з лука (чоловіки, за бронзу) 15:46 — стрільба з лука (фінал, чоловіки)

Які комплекти медалей розіграють на Олімпійських іграх-2024 в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

16:00 — бадмінтон (пари, чоловіки)

— бадмінтон (пари, чоловіки) 16:00 — спортивна гімнастика (кільця, фінал, чоловіки)

— спортивна гімнастика (кільця, фінал, чоловіки) 16:30 — стрільба (скіт, фінал, жінки)

— стрільба (скіт, фінал, жінки) 16:40 — спортивна гімнастика (різновисокі бруси, жінки)

— спортивна гімнастика (різновисокі бруси, жінки) 17:24 — спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки)

— спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки) 17:34 — бокс (півфінал, до 54 кг, жінки)

Які комплекти медалей розіграють на Олімпійських іграх-2024 в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

17:50 — бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки)

— бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки) 18:06 — бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки)

— бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки) 18:22 — бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки)

— бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки) 18:38 — бокс (півфінал, до 92 кг, чоловіки)

— бокс (півфінал, до 92 кг, чоловіки) 19:30 — плавання (50 м вільним стилем, жінки)

— плавання (50 м вільним стилем, жінки) 19:37 — плавання (1500 м вільним стилем, чоловіки)

Які комплекти медалей розіграють на Олімпійських іграх-2024 в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

20:10 — плавання (естафета 4х100 м комплексом, чоловіки)

— плавання (естафета 4х100 м комплексом, чоловіки) 20:10 — фехтування (командна рапіра, чоловіки)

— фехтування (командна рапіра, чоловіки) 20:32 — плавання (естафета 4х100 м комплексом, жінки)

— плавання (естафета 4х100 м комплексом, жінки) 20:55 — легка атлетика (стрибки у висоту, жінки)

— легка атлетика (стрибки у висоту, жінки) 21:30 — легка атлетика (метання молота, чоловіки)

— легка атлетика (метання молота, чоловіки) 22:50 — легка атлетика (100 м, чоловіки)

Які комплекти медалей розіграють на Олімпійських іграх-2024 в неділю, 4 серпня. Фото: скриншот

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