Розклад Олімпіади-2024 на сьогодні, 4 серпня — які медалі розіграють

За які медалі спортсмени змагатимуться сьогодні — дев'ятий день Олімпіади-2024
На Олімпіаді-2024 в Парижі в неділю, 4 серпня, спортсмени з усього світу боротимуться за 20 комплектів медалей, зокрема на п'ять з них претендують українці. Йдеться про змагання в бадмінтоні, баскетболі, боксі, волейболі, гандболі, гольфі, стрільбі, велоперегонах, кінному та парусному спорті, легкій атлетиці тощо.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Розклад олімпійських змагань 4 серпня
На Олімпійських іграх-2024 в Парижі 4 серпня відбудуться змагання у таких видах спорту:
- 10:00 — гольф (особистий залік, чоловіки)
- 11:00 — кінний спорт (особиста виїздка, гран-прі)
- 13:00 — теніс (жінки, парний розряд, за бронзу)
- 13:00 — теніс (чоловіки, одиночний розряд, за золото)
- 13:00 — теніс (жінки, парний розряд, за золото)
- 13:04 — бокс (півфінал, до 54 кг, жінки)
- 13:20 — бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки)
- 13:36 — бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки)
- 13:52 — бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки
- 14:08 — бокс (півфінал, до 92 кг, чоловіки)
- 14:30 — настільний теніс (одиночний розряд, чоловіки, за бронзу)
- 15:00 – шосейні велогонки (групові перегони, жінки)
- 15:30 — настільний теніс (одиночний розряд, фінал, чоловіки)
- 15:33 — стрільба з лука (чоловіки, за бронзу)
- 15:46 — стрільба з лука (фінал, чоловіки)
- 16:00 — бадмінтон (пари, чоловіки)
- 16:00 — спортивна гімнастика (кільця, фінал, чоловіки)
- 16:30 — стрільба (скіт, фінал, жінки)
- 16:40 — спортивна гімнастика (різновисокі бруси, жінки)
- 17:24 — спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки)
- 17:34 — бокс (півфінал, до 54 кг, жінки)
- 17:50 — бокс (півфінал, до 51 кг, чоловіки)
- 18:06 — бокс (півфінал, до 63,5 кг, чоловіки)
- 18:22 — бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки)
- 18:38 — бокс (півфінал, до 92 кг, чоловіки)
- 19:30 — плавання (50 м вільним стилем, жінки)
- 19:37 — плавання (1500 м вільним стилем, чоловіки)
- 20:10 — плавання (естафета 4х100 м комплексом, чоловіки)
- 20:10 — фехтування (командна рапіра, чоловіки)
- 20:32 — плавання (естафета 4х100 м комплексом, жінки)
- 20:55 — легка атлетика (стрибки у висоту, жінки)
- 21:30 — легка атлетика (метання молота, чоловіки)
- 22:50 — легка атлетика (100 м, чоловіки)
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