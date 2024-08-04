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За какие медали спортсмены сразятся сегодня — девятый день Олимпиады-2024

4 августа 2024 08:40
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Расписание Олимпиады-2024 на сегодня, 4 августа — какие медали разыграют
Золотая медалистка Циньвен Чжэн, серебряная медалистка Донна Векич и бронзовая медалистка Ига Святек. Фото: REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

На Олимпиаде-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа, спортсмены со всего мира будут бороться за 20 комплектов медалей, в том числе на пять из них претендуют украинцы. Речь идет о соревнованиях в бадминтоне, баскетболе, боксе, волейболе, гандболе, гольфе, стрельбе, велогонках, конном и парусном спорте, легкой атлетике и т.д.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Расписание олимпийских соревнований 4 августа

На Олимпийских играх-2024 в Париже 4 августа состоятся соревнования по таким видам спорта:

  • 10:00 — гольф (личный зачет, мужчины)
  • 11:00 — конный спорт (личная выездка, гран-при)
  • 13:00 — теннис (женщины, парный разряд, за бронзу)
Расписание девятого дня Олимпиады-2024 в Париже 4 августа
Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот
  • 13:00 — теннис (мужчины, одиночный разряд, за золото)
  • 13:00 — теннис (женщины, парный разряд, за золото)
  • 13:04 — бокс (полуфинал, до 54 кг, женщины)
Какие комплекты медалей разыграют 4 августа на Олимпийских играх-2024
Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот
  • 13:20 — бокс (полуфинал, до 51 кг, мужчины)
  • 13:36 — бокс (полуфинал, до 63,5 кг, мужчины)
  • 13:52 — бокс (полуфинал, до 80 кг, мужчины
Что предусматривает девятый день Олимпиады-2024 4 августа
Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот
  • 14:08 — бокс (полуфинал, до 92 кг, мужчины)
  • 14:30 — настольный теннис (одиночный разряд, мужчины, за бронзу)
  • 15:00 — шоссейные велогонки (групповые гонки, женщины)
  • 15:30 — настольный теннис (одиночный разряд, финал, мужчины)
  • 15:33 — стрельба из лука (мужчины, за бронзу)
  • 15:46 — стрельба из лука (финал, мужчины)
Какие соревнования состоятся 4 августа на Олимпийских играх-2024
Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот
  • 16:00 — бадминтон (пары, мужчины)
  • 16:00 — спортивная гимнастика (кольца, финал, мужчины)
  • 16:30 — стрельба (скит, финал, женщины)
  • 16:40 — спортивная гимнастика (разновысокие брусья, женщины)
  • 17:24 — спортивная гимнастика (опорный скачок, мужчины)
  • 17:34 — бокс (полуфинал, до 54 кг, женщины)
Какие соревнования запланированы на сегодня, 4 августа, на Олимпиаде-2024
Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот
  • 17:50 — бокс (полуфинал, до 51 кг, мужчины)
  • 18:06 — бокс (полуфинал, до 63,5 кг, мужчины)
  • 18:22 — бокс (полуфинал, до 80 кг, мужчины)
  • 18:38 — бокс (полуфинал, до 92 кг, мужчины)
  • 19:30 — плавание (50 м вольным стилем, женщины)
  • 19:37 — плавание (1500 м вольным стилем, мужчины)
Какие медали разыграют сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх-2024
Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот
  • 20:10 — плавание (эстафета 4х100 м комплексом, мужчины)
  • 20:10 — фехтование (командная рапира, мужчины)
  • 20:32 — плавание (эстафета 4х100 м комплексом, женщины)
  • 20:55 — легкая атлетика (прыжки в высоту, женщины)
  • 21:30 — легкая атлетика (метание молота, мужчины)
  • 22:50 — легкая атлетика (100 м, мужчины)
Что запланировано на девятый день Олимпиады-2024 сегодня, 4 августа
Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

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