Расписание Олимпиады-2024 на сегодня, 4 августа — какие медали разыграют

Золотая медалистка Циньвен Чжэн, серебряная медалистка Донна Векич и бронзовая медалистка Ига Святек. Фото: REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY

На Олимпиаде-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа, спортсмены со всего мира будут бороться за 20 комплектов медалей, в том числе на пять из них претендуют украинцы. Речь идет о соревнованиях в бадминтоне, баскетболе, боксе, волейболе, гандболе, гольфе, стрельбе, велогонках, конном и парусном спорте, легкой атлетике и т.д.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Расписание олимпийских соревнований 4 августа

На Олимпийских играх-2024 в Париже 4 августа состоятся соревнования по таким видам спорта:

10:00 — гольф (личный зачет, мужчины)

— гольф (личный зачет, мужчины) 11:00 — конный спорт (личная выездка, гран-при)

— конный спорт (личная выездка, гран-при) 13:00 — теннис (женщины, парный разряд, за бронзу)

Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

13:00 — теннис (мужчины, одиночный разряд, за золото)

— теннис (мужчины, одиночный разряд, за золото) 13:00 — теннис (женщины, парный разряд, за золото)

— теннис (женщины, парный разряд, за золото) 13:04 — бокс (полуфинал, до 54 кг, женщины)

Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

13:20 — бокс (полуфинал, до 51 кг, мужчины)

— бокс (полуфинал, до 51 кг, мужчины) 13:36 — бокс (полуфинал, до 63,5 кг, мужчины)

— бокс (полуфинал, до 63,5 кг, мужчины) 13:52 — бокс (полуфинал, до 80 кг, мужчины

Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

14:08 — бокс (полуфинал, до 92 кг, мужчины)

— бокс (полуфинал, до 92 кг, мужчины) 14:30 — настольный теннис (одиночный разряд, мужчины, за бронзу)

— настольный теннис (одиночный разряд, мужчины, за бронзу) 15:00 — шоссейные велогонки (групповые гонки, женщины)

— шоссейные велогонки (групповые гонки, женщины) 15:30 — настольный теннис (одиночный разряд, финал, мужчины)

— настольный теннис (одиночный разряд, финал, мужчины) 15:33 — стрельба из лука (мужчины, за бронзу)

— стрельба из лука (мужчины, за бронзу) 15:46 — стрельба из лука (финал, мужчины)

Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

16:00 — бадминтон (пары, мужчины)

— бадминтон (пары, мужчины) 16:00 — спортивная гимнастика (кольца, финал, мужчины)

— спортивная гимнастика (кольца, финал, мужчины) 16:30 — стрельба (скит, финал, женщины)

— стрельба (скит, финал, женщины) 16:40 — спортивная гимнастика (разновысокие брусья, женщины)

— спортивная гимнастика (разновысокие брусья, женщины) 17:24 — спортивная гимнастика (опорный скачок, мужчины)

— спортивная гимнастика (опорный скачок, мужчины) 17:34 — бокс (полуфинал, до 54 кг, женщины)

Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

17:50 — бокс (полуфинал, до 51 кг, мужчины)

— бокс (полуфинал, до 51 кг, мужчины) 18:06 — бокс (полуфинал, до 63,5 кг, мужчины)

— бокс (полуфинал, до 63,5 кг, мужчины) 18:22 — бокс (полуфинал, до 80 кг, мужчины)

— бокс (полуфинал, до 80 кг, мужчины) 18:38 — бокс (полуфинал, до 92 кг, мужчины)

— бокс (полуфинал, до 92 кг, мужчины) 19:30 — плавание (50 м вольным стилем, женщины)

— плавание (50 м вольным стилем, женщины) 19:37 — плавание (1500 м вольным стилем, мужчины)

Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

20:10 — плавание (эстафета 4х100 м комплексом, мужчины)

— плавание (эстафета 4х100 м комплексом, мужчины) 20:10 — фехтование (командная рапира, мужчины)

— фехтование (командная рапира, мужчины) 20:32 — плавание (эстафета 4х100 м комплексом, женщины)

— плавание (эстафета 4х100 м комплексом, женщины) 20:55 — легкая атлетика (прыжки в высоту, женщины)

— легкая атлетика (прыжки в высоту, женщины) 21:30 — легкая атлетика (метание молота, мужчины)

— легкая атлетика (метание молота, мужчины) 22:50 — легкая атлетика (100 м, мужчины)

Какие комплекты медалей разыграют на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Фото: скриншот

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