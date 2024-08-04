Расписание Олимпиады-2024 на сегодня, 4 августа — какие медали разыграют

За какие медали спортсмены сразятся сегодня — девятый день Олимпиады-2024
На Олимпиаде-2024 в Париже в воскресенье, 4 августа, спортсмены со всего мира будут бороться за 20 комплектов медалей, в том числе на пять из них претендуют украинцы. Речь идет о соревнованиях в бадминтоне, баскетболе, боксе, волейболе, гандболе, гольфе, стрельбе, велогонках, конном и парусном спорте, легкой атлетике и т.д.
Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.
Расписание олимпийских соревнований 4 августа
На Олимпийских играх-2024 в Париже 4 августа состоятся соревнования по таким видам спорта:
- 10:00 — гольф (личный зачет, мужчины)
- 11:00 — конный спорт (личная выездка, гран-при)
- 13:00 — теннис (женщины, парный разряд, за бронзу)
- 13:00 — теннис (мужчины, одиночный разряд, за золото)
- 13:00 — теннис (женщины, парный разряд, за золото)
- 13:04 — бокс (полуфинал, до 54 кг, женщины)
- 13:20 — бокс (полуфинал, до 51 кг, мужчины)
- 13:36 — бокс (полуфинал, до 63,5 кг, мужчины)
- 13:52 — бокс (полуфинал, до 80 кг, мужчины
- 14:08 — бокс (полуфинал, до 92 кг, мужчины)
- 14:30 — настольный теннис (одиночный разряд, мужчины, за бронзу)
- 15:00 — шоссейные велогонки (групповые гонки, женщины)
- 15:30 — настольный теннис (одиночный разряд, финал, мужчины)
- 15:33 — стрельба из лука (мужчины, за бронзу)
- 15:46 — стрельба из лука (финал, мужчины)
- 16:00 — бадминтон (пары, мужчины)
- 16:00 — спортивная гимнастика (кольца, финал, мужчины)
- 16:30 — стрельба (скит, финал, женщины)
- 16:40 — спортивная гимнастика (разновысокие брусья, женщины)
- 17:24 — спортивная гимнастика (опорный скачок, мужчины)
- 17:34 — бокс (полуфинал, до 54 кг, женщины)
- 17:50 — бокс (полуфинал, до 51 кг, мужчины)
- 18:06 — бокс (полуфинал, до 63,5 кг, мужчины)
- 18:22 — бокс (полуфинал, до 80 кг, мужчины)
- 18:38 — бокс (полуфинал, до 92 кг, мужчины)
- 19:30 — плавание (50 м вольным стилем, женщины)
- 19:37 — плавание (1500 м вольным стилем, мужчины)
- 20:10 — плавание (эстафета 4х100 м комплексом, мужчины)
- 20:10 — фехтование (командная рапира, мужчины)
- 20:32 — плавание (эстафета 4х100 м комплексом, женщины)
- 20:55 — легкая атлетика (прыжки в высоту, женщины)
- 21:30 — легкая атлетика (метание молота, мужчины)
- 22:50 — легкая атлетика (100 м, мужчины)
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