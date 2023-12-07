Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Забарний допоміг Борнмуту перемогти та відірватися на дев’ять очок від зони вильоту arrow

Забарний допоміг Борнмуту перемогти та відірватися на дев’ять очок від зони вильоту

7 грудня 2023 08:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Забарний допоміг Борнмуту перемогти та відірватися на дев’ять очок від зони вильоту
Ілля Забарний святкує гол разом з партнером по команді. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках п’ятнадцятого туру чемпіонату Англії "Крістал Пелес" приймав "Борнмут". За гостей з перших хвилин матчу вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.

Гравець збірної України знову відіграв весь матч, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Борнмут" вибирається з низів АПЛ

Гості відкрили рахунок вже на 25-й хвилині матчу. Після подачі кутового з правого флангу на ближню штангу гравець "Борнмута" головою скинув м’яч у воротарський майданчик, де Сенесі з метру "розстріляв" ворота суперника.

Другий гол "Борнмут" забив на першій доданій до матчу хвилині. Після навісу з лівого краю штрафного майданчика Мур з лінії воротарського головою зробив рахунок — 2:0.

Забарний допоміг "Борнмуту" залишити свої ворота неприступними. Авторитетний портал WhoScored поставив йому за матч оцінку — 6,9.

"Борнмут" завдяки перемозі набрав 16 очок та піднявся на 15-ту сходинку в турнірній таблиці. Зазначимо, що в останніх чотирьох матчах команда Забарного не програвала — три перемоги та нічия.

"Крістал Пелес" — "Борнмут" — 0:2

Гол: Сенесі, 25, Мур, 91

"Крістал Пелас": Джонстон, Уорд (Ахамада, 69), Андерсен, Гехі, Мітчелл (Клайн, 29), Річардс, Шлупп (Хьюз, 69), Лерма (Матета, 86), Олісі, Айю, Едуар.

"Борнмут": Нето, Сміт, Сенесі, Забарний, Керкез, Крісті, Кук, Клюйверт (Біллінг, 62), Сіністерра (Уаттара, 79), Соланке (Мур, 88), Семеньо (Таверньє, 62).

Попередження: Едуар, 45, Сенесі, 53, Забарний, 63, Уаттара, 83.

Нагадаємо, Богдан Лєднєв отримав тяжку травму і не зіграє за "Дніпро-1" найближчими місяцями.

"Динамо" може очолити відомий український тренер.  

Циганков і Мартінес підуть з "Жирони" до топ-клубу — коли це станеться. 

Мудрик зробив перший у сезоні асист, але він не допоміг "Челсі" перемогти "МЮ". 

Кучер може очолити відомий український клуб. 

"Манчестер Сіті" купить лідера мадридського "Реала".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі