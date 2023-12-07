Забарний допоміг Борнмуту перемогти та відірватися на дев’ять очок від зони вильоту

Ілля Забарний святкує гол разом з партнером по команді. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У рамках п’ятнадцятого туру чемпіонату Англії "Крістал Пелес" приймав "Борнмут". За гостей з перших хвилин матчу вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.

Гравець збірної України знову відіграв весь матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гості відкрили рахунок вже на 25-й хвилині матчу. Після подачі кутового з правого флангу на ближню штангу гравець "Борнмута" головою скинув м’яч у воротарський майданчик, де Сенесі з метру "розстріляв" ворота суперника.

Другий гол "Борнмут" забив на першій доданій до матчу хвилині. Після навісу з лівого краю штрафного майданчика Мур з лінії воротарського головою зробив рахунок — 2:0.

Забарний допоміг "Борнмуту" залишити свої ворота неприступними. Авторитетний портал WhoScored поставив йому за матч оцінку — 6,9.

"Борнмут" завдяки перемозі набрав 16 очок та піднявся на 15-ту сходинку в турнірній таблиці. Зазначимо, що в останніх чотирьох матчах команда Забарного не програвала — три перемоги та нічия.

"Крістал Пелес" — "Борнмут" — 0:2

Гол: Сенесі, 25, Мур, 91

"Крістал Пелас": Джонстон, Уорд (Ахамада, 69), Андерсен, Гехі, Мітчелл (Клайн, 29), Річардс, Шлупп (Хьюз, 69), Лерма (Матета, 86), Олісі, Айю, Едуар.

"Борнмут": Нето, Сміт, Сенесі, Забарний, Керкез, Крісті, Кук, Клюйверт (Біллінг, 62), Сіністерра (Уаттара, 79), Соланке (Мур, 88), Семеньо (Таверньє, 62).

Попередження: Едуар, 45, Сенесі, 53, Забарний, 63, Уаттара, 83.

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