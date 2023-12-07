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Забарный помог Борнмуту победить и оторваться на девять очков от зоны вылета

7 декабря 2023 08:20
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Агабекян Карен
редактор
Забарный помог Борнмуту победить и оторваться на девять очков от зоны вылета
Илья Забарный отмечает гол вместе с партнером по команде. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках пятнадцатого тура чемпионата Англии "Кристалл Пэлас" принимал "Борнмут". За гостей с первых минут матча вышел украинский центральный защитник Илья Забарный.

Игрок сборной Украины снова отыграл весь матч, сообщил портал Новини.LIVE.

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Гости открыли счет уже на 25-й минуте матча. После подачи углового с правого фланга на ближнюю штангу игрок "Борнмута" головой сбросил мяч во вратарскую, где Сенеси с метра "расстрелял" ворота соперника.

Второй гол "Борнмут" забил на первой добавленной к матчу минуте. После навеса с левого края штрафной Мур с линии вратарской головой сделал счет — 2:0.

Забарный помог "Борнмуту" оставить свои ворота неприступными. Авторитетный портал WhoScored поставил ему за матч оценку — 6,9.

"Борнмут" благодаря победе набрал 16 очков и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице. Отметим, что в последних четырех матчах команда Забарного не проигрывала — три победы и ничья.

"Кристалл Пелес" — "Борнмут" — 0:2

Гол: Сенеси, 25, Мур, 91

"Кристалл Пелас": Джонстон, Уорд (Ахамада, 69), Андерсен, Гехи, Митчелл (Клайн, 29), Ричардс, Шлупп (Хьюз, 69), Лерма (Матета, 86), Олиси, Айю, Эдуар.

"Борнмут": Нето, Смит, Сенеси, Забарный, Керкез, Кристи, Кук, Клюйверт (Биллинг, 62), Синистерра (Уаттара, 79), Соланке (Мур, 88), Семеньо (Тавернье, 62).

Предупреждения: Эдуарь, 45, Сенеси, 53, Забарный, 63, Уаттара, 83.

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