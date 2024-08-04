Зоря продасть Батагова до Трабзонспору за 2,5 млн євро

Зоря найближчими днями продасть лідера збірної України
Луганська "Зоря" незабаром поповнить клубний бюджет. Команда продасть свого лідера до одного з європейських чемпіонатів.
Про трансфер повідомив паблік ТаТоТаке.
"Зоря" продасть свого лідера
За інформацією джерела, у першому турі Української прем'єр-ліги за "Зорю" у матчі проти "Інгульця" не зіграє центральний захисник Арсеній Батагов.
На цю мить відомо, що "Зоря" погодила трансфер Батагова до турецького "Трабзонспору".
Трансфер 22-річного лідера "Зорі", олімпійської та молодіжної збірних України коштуватиме "Трабзонспору" 2,5 млн євро.
Зазначимо, що для "Зорі" ця угода вдала, оскільки у футболіста залишався рік контракту, і він не планував його продовжувати.
Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Батагова у 2 млн євро.
Минулого сезону Батагов зіграв у 31 матчі, де забив два м'ячі і зробив три асисти.
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