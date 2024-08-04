Зоря продасть Батагова до Трабзонспору за 2,5 млн євро

Арсеній Батагов. Фото: "Зоря"

Луганська "Зоря" незабаром поповнить клубний бюджет. Команда продасть свого лідера до одного з європейських чемпіонатів.

Про трансфер повідомив паблік ТаТоТаке.

Читайте також:

Арсен Батагов. Фото: УАФ

"Зоря" продасть свого лідера

За інформацією джерела, у першому турі Української прем'єр-ліги за "Зорю" у матчі проти "Інгульця" не зіграє центральний захисник Арсеній Батагов.

На цю мить відомо, що "Зоря" погодила трансфер Батагова до турецького "Трабзонспору".

Трансфер 22-річного лідера "Зорі", олімпійської та молодіжної збірних України коштуватиме "Трабзонспору" 2,5 млн євро.

Зазначимо, що для "Зорі" ця угода вдала, оскільки у футболіста залишався рік контракту, і він не планував його продовжувати.

Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Батагова у 2 млн євро.

Минулого сезону Батагов зіграв у 31 матчі, де забив два м'ячі і зробив три асисти.

Нагадаємо, Роналду зізнався, що повертається до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

"Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця.

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.

Найяскравіші фото українських шаблісток — перші емоції після "золота" на Олімпіаді 2024.

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео.